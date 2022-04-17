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Арестович: Группировка войск РФ в Мариуполе резко ослабла

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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17 апреля, 16:09
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Советник главы ОП рассказал, что Россия использовала в городе все свои ресурсы
Арестович рассказал новые подробности о блокаде Мариуполя
Арестович рассказал новые подробности о блокаде Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня

Группировка российских войск, которая держит в блокаде Мариуполь, потеряла силы — об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

"По некоторым данным, резко ослабла мариупольская группировка, русская. Частично выбиты, частично вывели на направление главного удара туда, на север. Эти данные, конечно, требуют проверки, но она стала едва ли не вдвое меньше", – сказал Арестович.

По его словам, российские войска использовали в Мариуполе все имеющиеся средства, в том числе тяжелые сверхзвуковые самолеты Ту-22 для сброса бомб свободного падения на завод "Азовсталь".

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"Все средства старшие командиры уже бросили в бой. Но в "Азовстали" такие укрытия и подземные возможности, что даже Ту-22 не справятся", – сказал он.

Арестович отметил, что Украина будет воевать до последнего.

"Никакого мирного соглашения, будем воевать, пока не убьем всех до последнего. А шансов у нас это сделать гораздо больше, чем у них выполнить хоть какое-то задание, кроме захвата Мариуполя, если оно вообще состоится", — заявил он.

Советник главы ОП напомнил, что президент Владимир Зеленский назвал уничтожение защитников Мариуполя основанием для выхода Украины из переговорного процесса.

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Ситуация в Мариуполе

Мариупольский горсовет в своем telegram-канале сообщил, что российские оккупанты начали эксгумацию тел местных жителей, похороненных во дворах жилых домов. Куда будут потом направлены тела – неизвестно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в заблокированном оккупантами Мариуполе в результате обстрелов и бомбардировок могли погибнуть десятки тысяч жителей. В городе из-за постоянных атак российских войск разрушено 95% зданий.

По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, после соединения с полком "Азов" подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского защита города стала сильнее.

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