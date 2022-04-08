Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Арестович: Путин хочет закончить войну – есть несколько признаков

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 апреля, 16:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Путин будет торговаться об условиях своего проигрыша, уверен советник главы Офиса Зеленского
Арестович: "Путин хочет закончить войну". Фото: коллаж "Сегодня"
Арестович: "Путин хочет закончить войну". Фото: коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин желает завершить войну с Украиной, но не хочет выглядеть проигравшим. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал Евгению Киселеву в эфире марафона FREEDOM на YouTube-канале Украина 24.

По словам Арестовича, о желании Путина завершить войну свидетельствует ряд признаков. В частности, заявление его пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том, что российские войска несут значительные потери и Россия надеется на мирное соглашение с Украиной.

Реклама

"Они хотят закончить войну, потому что сочетание поражений на поле боя и санкций, которые ломают хребет их экономики, ставит под вопрос социально-политическое положение внутри самой Российской Федерации", – сказал советник главы Офиса президента.

По его словам, Россия жаждет мирного соглашения даже больше, чем Украина и попытается завершить войну до того, как ВСУ получат от Запада тяжелое вооружение, которое позволит нашим бойцам перейти в активное наступление.

"Когда 4 марта Совет Федерации не объявил всеобщую мобилизацию, стало понятно, что они проиграли. Они это поняли. А когда объявили, что не хотели штурмовать Киев, а всего лишь отвлекали наши силы, стало понятно, что они проиграли на шести оперативных направлениях", – добавил Арестович.

Реклама

Советник главы Офиса Зеленского уверен, что сейчас главная задача Кремля – сделать так, чтобы Путин приехал на встречу с Зеленским хоть с какой-то силовой позицией.

"Они хотят прийти на переговоры с каким-то более укрепленными позициями, чем есть сейчас, когда они не достигли ни одной оперативной цели из тех, которые они ставили на войне. Путину нужно хоть что-то взять. Мариуполь или зону ООС. Он не может себе позволить приехать на переговоры, тотально проиграв. Он приедет торговаться об условиях своего проигрыша", – говорит Арестович.

По его мнению, в случае, если переговоры не будут успешными для России, в Кремле все равно будут говорить, что все цели "спецоперации" достигнуты.

Реклама

"Будут заявлять, что Украина не идет в НАТО. Не важно, что НАТО нас не берет, они преподнесут, как буд-то они этого добились. Будут рассказывать, что они нас демилитаризировали – разбили все военные аэродромы, нанесли потери националистическим батальонам, уничтожили всю авиацию. Они ж это уже заявляют. То, что она их каждый день бомбит – это дело другое", – подытожил Арестович.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по словам Алексея Арестовича, очередное вторжение оккупантов в Киев окажется безумием.

Также Алексей Арестович рассказал, что из девяти оперативных направлений, по которым наступали российские оккупанты, осталось всего два с половиной.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-лиз для Украины
Больше
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 8 апреля
1
Личный состав 19000
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 135
Вертолеты
4
Танки 700
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артиллерия 333
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 108
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1361
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Полковник Мусиенко Сергей - руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Благодаря его профессионализму и изобретательности врагу были нанесены сокрушительные удары на харьковском направлении. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
Слава Україні!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

43055.8

Binance Coin (BNB)

426.84

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

111.97

Theta (THETA)

3.4

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.92

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Реал

12 апр

22:00

Челси

2.20

3.55

3.05

Бавария

12 апр

22:00

Вильярреал

1.30

5.50

9.80

Ливерпуль

13 апр

22:00

Бенфика

1.30

5.70

9.30

Атлетико

13 апр

22:00

Манчестер Сити

5.25

3.60

1.85

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять