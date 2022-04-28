Более 610 детей пострадали из-за войны РФ против Украины – Офис генпрокурора

Больше всего жертв среди детей зафиксировали в Донецкой и Киевской областях

Из-за обстрелов РФ умирают дети / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Более 610 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным, по состоянию на утро 28 апреля 2022 года число жертв-детей не изменилось – 217. Не изменились и официальные данные относительно раненых – более 393.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

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"Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Где больше всего пострадали дети:

Донецкая область – 129,

Киевская – 114,

Харьковская – 93,

Черниговская – 66,

Херсонская – 44,

Николаевская – 43,

Луганская – 37,

Запорожская – 27,

Сумская – 17,

Киев – 16,

Житомирская – 15.

Также 1508 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них полностью разрушены.

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Оккупанты воруют детей

Российские оккупанты устраивают в свои семьи похищенных в Украине детей – пока неизвестно об их состоянии здоровья.

Стало известно о фактах незаконного вывоза в подмосковную Апрелевку 27 детей-сирот, которых передали под временную опеку в десять местных семей.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что у ювенальных прокуроров два фокуса – дети-жертвы и дети в конфликте с законом.

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"Россия травит их души и заставляет принимать опосредованное участие в сборе или передаче военной информации оккупантам, транспортировке оружия и т.д. И это прямое нарушение требований ст. 38 Конвенции ООН о правах ребенка. Мы зафиксировали участие 8 детей в таких действиях", – говорится в сообщении.

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