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Более 610 детей пострадали из-за войны РФ против Украины – Офис генпрокурора

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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28 апреля, 10:22
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Больше всего жертв среди детей зафиксировали в Донецкой и Киевской областях
Из-за обстрелов РФ умирают дети
Из-за обстрелов РФ умирают дети / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Более 610 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным, по состоянию на утро 28 апреля 2022 года число жертв-детей не изменилось – 217. Не изменились и официальные данные относительно раненых – более 393.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

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"Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Где больше всего пострадали дети:

  • Донецкая область – 129,
  • Киевская – 114,
  • Харьковская – 93,
  • Черниговская – 66,
  • Херсонская – 44,
  • Николаевская – 43,
  • Луганская – 37,
  • Запорожская – 27,
  • Сумская – 17,
  • Киев – 16,
  • Житомирская – 15.

Также 1508 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них полностью разрушены.

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Оккупанты воруют детей

Российские оккупанты устраивают в свои семьи похищенных в Украине детей – пока неизвестно об их состоянии здоровья.

Стало известно о фактах незаконного вывоза в подмосковную Апрелевку 27 детей-сирот, которых передали под временную опеку в десять местных семей.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что у ювенальных прокуроров два фокуса – дети-жертвы и дети в конфликте с законом.

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"Россия травит их души и заставляет принимать опосредованное участие в сборе или передаче военной информации оккупантам, транспортировке оружия и т.д. И это прямое нарушение требований ст. 38 Конвенции ООН о правах ребенка. Мы зафиксировали участие 8 детей в таких действиях", – говорится в сообщении.

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Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 970
Танки
5
ББМ 2389
ББМ
6
Артиллерия 431
Артиллерия
7
Средства ПВО 72
Средства ПВО
8
РСЗО 151
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
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БПЛА 215
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Евгений Шаматалюк – майор, командир десантно-штурмового подразделения 79-й отдельной аэромобильной бригады. На войне – с марта 2014-го. Сейчас – на Харьковском направлении. Отражая атаки врага, за один день его подразделение уничтожило 90 единиц техники, взяло в плен десяток российских боевиков с оружием и снаряжением. Герой Украины.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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