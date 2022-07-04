Буданов спрогнозировал, когда и как закончится война в Украине

Глава разведки также объяснил, когда снизятся активные боевые действия

Буданов дал прогноз по окончанию войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава военной разведки Кирилл Буданов убежден, что война в Украине закончится в следующем году. По его словам, это будет выход на границы Украины по состоянию на 1991 год. Однако активные боевые действия снизятся до конца 2022 года.

Такое заявление Буданов сделал в интервью РБК-Украина.

Реклама

По его словам, рассчитывать на окончание войны до конца года не стоит.

"К концу года, скажем так, состояние, в котором активные боевые действия достаточно уменьшатся. Но это не будет еще концом, надо верно понимать то, что я говорю", – отметил Буданов.

Он пояснил, что концом войны следует называть только "выход на границы по состоянию на 1991 год".

На уточняющий вопрос, когда это может произойти, Буданов ответил:

Реклама

"Следующий год, я так считаю".

Глава разведки еще не называл даты окончания войны

Раньше Буданов заявлял, что Вооруженные силы Украины должны зайти на территорию Крыма до конца года.

Также он говорил о том, что Украина будет воевать до того момента, пока с ее территории не будут изгнаны все российские войска.

Кроме того, Буданов объяснял: если Россия сейчас признает, что не смогла победить Украину, это будет не крах системы, а крах российской государственности. Поэтому российские оккупанты будут бороться, сколько смогут.

Реклама

Напомним, Буданов уже заявлял ранее, что Украина вернется в границы 1991 года. Никаких других сценариев пока не рассматривают. Также он спрогнозировал, когда произойдет переломный момент в войне, а боевые действия прекратятся.