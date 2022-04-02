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Пожар в Белгороде ударил по снабжению оккупантов, США помогут доставить в Украину партию танков. Что пишут западные СМИ о войне

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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2 апреля, 14:53
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Почему необходимо заблокировать экспорт Россией нефти и газа
Удар по Белгороду лишил российскую армию топлива для заправки своих войск в Украине / Коллаж "Сегодня"
Удар по Белгороду лишил российскую армию топлива для заправки своих войск в Украине / Коллаж "Сегодня"

Тема войны в Украине и ее последствия для России остаются главными на страницах ведущих мировых СМИ.

Stop Bloody Energy

Экономическое агентство Bloomberg пишет, что российская экономика пошатнулась, но она все еще может выйти с "блестящим балансом", если не перекрыть ее экспорт энергоносителей. В противном случае в этом году Москва заработает почти 321 млрд долларов на экспорте нефти и газа.

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"Сочетание резкого обесценивания рубля и более высокой цены на нефть в долларах принесет в этом году дополнительные 103 млрд долларов в бюджетные поступления. Министерство финансов использует часть этих средств, чтобы смягчить удар, но осторожно, чтобы не вызвать дальнейшего роста инфляции. Похоже, что все эти санкции уничтожат неэнергетическую часть экономики. Россия будет еще больше зависеть от энергии", — считает Мадина Хрусталева, аналитик TS Lombard.

Только эмбарго на экспорт энергоносителей может вызвать в экономике России более глубокий кризис. Ранее с глобальной инициативой по эмбарго российской нефти и газа выступили украинские компании ДТЭК, Нафтогаз, Укрэнерго, запустив проект #StopBloodyEnergy.

Успехи Starstreak

Британская газета The Times пишет об успехах украинских военных на фронте благодаря зенитному комплексу Starstreak, переданному правительством Соединенного Королевства в качестве помощи. В районе Луганска из этого комплекса впервые был сбит российский вертолет. Издание отмечает, что украинская армия успешно овладела и использует переданные Великобританией противотанковые ракеты NLAW, что существенно усилило украинскую армию в противостоянии с российской бронетехникой.

В ожидании партии танков

Американская газета The New York Times разузнала, как Украина получит партию танков от своих западных союзников. В этой операции будут участвовать США, которые впервые с начала войны согласились помочь союзникам передать Украине танки советского образца, поскольку ими умеют пользоваться наши военные.

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"Чиновник сказал, что поставки начнутся в ближайшее время, но отказался сообщить, сколько танков будет отправлено или из каких стран они прибудут. Они позволят Украине наносить дальнобойные артиллерийские удары по российским объектам на Донбассе, заявил чиновник на условиях анонимности", – написала газета.

Последствия пожара в Белгороде

Американская газета The Wall Street Journal рассказала о последствиях, которые могут ожидать армию России в результате пожара на нефтебазе в Белгороде, что на границе с Украиной. Ожидается, что это существенно осложнит и без того проблемное снабжение российских военных в ближайшей перспективе.

"Министерство обороны заявило, что пожар, ответственность за который Россия возложила на атаку украинского вертолета, а также взрыв на складе боеприпасов под Белгородом на этой неделе могут особенно сильно повлиять на российские силы, атакующие близлежащий украинский город Харьков", – пишет газета.

Яхты прятать бесполезно

Международное агентство Reuters сообщило об обнаружении прокуратурой США доказательств того, что российские олигархи пытаются уклониться от санкций, введенных для давления на Москву. В Минюсте США предупредили, что будет соответствующая реакция на подобные действия.

"Предпринимаются усилия — о некоторых из них сообщалось публично — по перемещению, например, движимого имущества в виде яхт, самолетов… в юрисдикции, где, я думаю, люди считают, что будет труднее расследовать и труднее заморозить. Но это не так", — рассказал глава новой оперативной группы Министерства юстиции США Эндню Адамс, который занимается поиском таких активов.

Активы "Газпрома" в Германии

Немецкое издание Der Spiegel пишет, что на фоне напряжения федерального правительства Германии с Россией, активы российских компаний в ФРГ – трубопроводы, НПЗ, газохранилища – могут стать троянским конем для германской экономики. От дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти" в Германии зависит энергоснабжение всей страны. Неожиданно Газпром объявил о намерении продать их, что вызывает в Берлине озабоченность.

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Ранее

  • 1 апреля в СМИ обсуждалось при каких условиях Киеву будет наиболее выгодно подписать мирный договор с Россией, что происходит с военным командованием страны-агрессора и какая психологическая война развернута против международного преступника Владимира Путина.
  • 31 марта на Западе писали про адекватность международного преступника Владимира Путина на явное поражение в войне в Украине, а также рассматривали экономические последствия агрессии России против нашей страны.
  • 30 марта западные СМИ уделяли внимание вопросу краха мирового порядка в результате развязанной Россией войны в Украине и попыток агрессора торговать нефтью в обход санкций.

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