Денисова пойдет в суд из-за увольнения с должности омбудсмена

Экс-омбудсмен настаивает, что она уволена вопреки Конституции и законам Украины

Людмила Денисова будет в суде обжаловать свое увольнение с должности уполномоченного Верховной Рады по правам человека .

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

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"Сегодня последний день моего пребывания в должности уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Я благодарна Вам всем. Я благодарна моей команде за доверие, поддержку и слаженную работу. Меня уволили вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам. Это решение я буду обжаловать в суде. Закон един для всех!" – написала Денисова.

Она пообещала и в дальнейшем "защищать Украину и права наших граждан".

Увольнение Денисовой

Верховная Рада 30 мая проголосовала за увольнение омбудсмена Людмилы Денисовой. Решение поддержали 234 депутата. Кандидатура ее преемника утверждена не была.

Денисова объяснила увольнение тем, что "Офис президента не устраивает моя активность как омбудсмена Украины, активная деятельность, направленная на сбор и анализ информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях".

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Предполагается, что на пост омбудсмена рассматривается кандидатура депутата от фракции СН Марьяны Безуглой. Об этом написала на своей странице в Facebook глава правления ОО "ZMINA. Центр прав человека" Татьяна Печончик.

"На ее место будут предлагать Марьяну Безуглую (недавно предлагавшую командирам дать право расстреливать подчиненных). Остальные два кандидата – Александр Качура и Николай Тищенко", – заявила Печончик.

Николай Тищенко уже сообщил прессе, что не видит себя в качестве омбудсмена.

В "Слуге народа" назвали причину увольнения омбудсмена

Нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов сообщил, что решение об увольнении Денисовой было единогласно принято на заседании фракции при участии вице-премьер-министра Ирины Верещук.

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"К большому сожалению, с начала войны и больших страданий украинцев госпожа Денисова почти не выполняла свои полномочия по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности. Все эти вопросы фактически вынужденно делала Ирина Верещук", – объяснил Фролов.

По его словам, "непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом" и "изнасилованиях детей" на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами, лишь вредила Украине".