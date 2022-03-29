Эрдоган обратился к делегациям Украины и РФ: три основных заявления

Президент Турции заявил, что ожидает результативных переговоров в Стамбуле

Эрдоган обратился к делегациям перед переговорами / Фото: Коллаж: Сегодня

Перед началом переговоров в Стамбуле к участникам делегаций Украины и России обратился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он призвал восстановить мир.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Эрдоган выразил надежду на результативные переговоры и подчеркнул, что продолжение войны никому не принесет пользы.

Что сказал президент Турции

Об усилиях в достижении мира

"Как ваш сосед, мы очень расстроены такой ситуацией. Мы прилагали усилия, чтобы прекратить ее. Мы пытались восстановить мир, восстановить международное право. На всех международных платформах пытались защищать права обеих стран, обеспечить справедливый подход к вопросу. Наша страна тоже потеряла много военных, и мы пытались, чтобы это не повторилось к северу от нас".

Об окончании войны

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"Турция чувствует ответственность за мир в нашем регионе, верим, что мир будет восстановлен. Продолжение конфликта никому не принесет пользы, каждый погибший, разрушенное здание отрывает часть нашего будущего".

Об ожиданиях от переговоров

"Восстановление мира будет полезно для обеих сторон и для всех. Мы ждем от вас счастливого известия".

Будет ли Эрдоган участвовать в переговорах

Президент Турции после обращения к делегациям Украины и России сообщил, что отправится в Узбекистан. Прямого участия в переговорах 29 марта он не будет принимать.

Ожидания Украины от переговоров

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал следующие требования:

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Программа-минимум – решение гуманитарных вопросов, программа-максимум – прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом.

Сейчас ни по одному пункту стороны не договорились.

Украинская сторона не будет отказываться от суверенитета, территорий и людей.

Если Россия будет снова говорить на языке ультиматумов и пропагандистских штампов, переговоры закончатся ничем.

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