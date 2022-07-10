Ермак раздора. Ответственная за Украину в Конгрессе обвинила Спартц в подыгрывании Путину

Марси Каптур вступилась за команду президента Зеленского

В Конгрессе США возникли споры из-за Андрея Ермака / Фото: Коллаж: Сегодня

Сопредседатель группы в поддержку Украины в Конгрессе США Марси Каптур раскритиковала свою коллегу Викторию Спартц в опрометчивой помощи президенту России Владимиру Путину. Спарц просила президента США Джо Байдена предоставить объяснения по безопасности переговоров с главой ОП Андреем Ермаком.

Об этом сообщает Европейская правда, которая ознакомилась с заявлением Каптур.

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Марси Каптур поддержала президента Владимира Зеленского и отметила, что Конгресс США во главе с группой поддержки Украины подавляющим большинством членов из обеих партий инициировал поддержку Украины в ее героических усилиях защитить родину и прекратить жестокую войну России.

"Хотя некоторые члены могут стремиться посеять разногласия и разжечь напряженность, в общем, Конгресс Соединенных Штатов твердо поддерживает президента Зеленского и его руководство, в то время как Украина борется за свое выживание", – заявила Каптур, имея в виду публичную позицию Виктории Спартц.

Капюшон подчеркнула, что уровень и масштабы сотрудничества США с офисом президента Зеленского "не дают оснований сомневаться в лояльности любого чиновника", и обвинила Спартц в игре на руку Путину.

"Те, кто распространяет дикие нарративы, направлены на подрыв позиций украинских чиновников во время войны, опрометчиво помогают Путину и его пропагандистам. Соединенные Штаты отданы победе Украины, и у украинского народа нет большего друга, чем Соединенные Штаты", – заверила Каптур.

Она добавила, что США, как союзники, продолжат работать бок о бок с президентом Зеленским и его офисом, чтобы положить конец войне.

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Как известно, родители Марси Каптур были из Украины, и она, как и Виктория Спартц, украинского происхождения.

Письмо Спартц может помешать поставке оружия

Что написала конгрессвумен Байдену, доподлинно неизвестно. Важнейший фрагмент ее письма президенту США засекречен.

Из незасекреченного фрагмента следует, что, ссылаясь на данные разведки, Спартц просит Байдена предоставить Конгрессу информацию о российских связях главы ОП Андрея Ермака. Мотивирует свою просьбу Спартц тем, что Америка участвует в украинском конфликте – предоставляет оружие, технику и финансовую помощь Украине.

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Отдельно Спартц отмечает высокий уровень доверия между Андреем Ермаком и советником по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Письмо вызвало гнев МИД Украины. Представитель ведомства Олег Николенко заявил, что это нескрываемая попытка вернуть в американскую политику нарративы российской пропаганды о связях руководства Украины с Россией".

"Член Конгресса должна также прекратить взрывать существующие механизмы предоставления США военной помощи для Украины. Украинская сторона максимально открыто взаимодействует с американскими партнерами, предоставляя исчерпывающую информацию об использовании техники. Дальнейшая бюрократизация и затягивание процесса, к которому очевидно и стремится Виктория Спартц, будет способствовать лишь дальнейшему продвижению российских захватчиков. На такой сценарий и рассчитывают в Кремле", – написал спикер МИД Олег Николенко.

Ранее сайт "Сегодня" объяснял, чем известна Виктория Спартц, наехавшая на Ермака.

Также сообщалось, что в Пентагоне сейчас рассматривают пути предоставления военной помощи Украине в ближайшие годы. Сотрудничество планируется долгим, говорят в Вашингтоне.