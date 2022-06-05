Генштаб ВСУ рассказал, как враг вгрызается в землю и применяет фосфорные боеприпасы против гражданских

По состоянию на утро 5 июня Россия продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории нашей страны, в частности в Киеве. Также враг обстреливает Сумскую и Черниговскую область. Кроме того, противник не прекращает огневое поражение позиций наших войск вблизи Харькова.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Сводка Генштаба
- На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. До 11 июня продлены сроки проведения проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил республики Беларусь. В рамках этих мероприятий в Брестской области проведено контрольно-тактическое занятие с подразделениями одной из бригад сил специальных операций вооруженных сил республики Беларусь. Отработаны вопросы действий подразделений в городских условиях, а также преодоление водного препятствия.
- На Северском направлении агрессор провел артиллерийские обстрелы объектов инфраструктуры в районах населенных пунктов Стариково и Екатериновка Сумской области, а также населенного пункта Каменская Слобода Черниговской области.
- Для уточнения расположения позиций наших войск враг провел воздушную разведку БПЛА в определенных районах Сумской и Черниговской областей.
- На Харьковском направлении подразделения противника продолжают сосредоточивать основные усилия на удержании занятых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения наших войск к государственной границе. Противник не прекращает огневое поражение позиций наших войск вблизи города Харькова.
- Российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе населенного пункта Черкасские Тишки.
- На Славянском направлении группировки противника завершили перегруппировку войск. Определенные подразделения ведут наступление в направлениях Долгенькое – Долина и Бражковка – Вернополье.
- На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск и блокирования основных логистических путей.
- На Лиманском направлении враг ведет наступление в направлении Святогорска, пытается вытеснить наши войска на правый берег реки Северский Донец.
- На Северодонецком направлении оккупанты, при поддержке артиллерии, ведут штурмовые действия в городе Северодонецк, контролируют восточную часть города. Кроме того, с целью захвата господствующих высот противник пытается вести наступление в направлении Нырково – Николаевка.
- На Бахмутском направлении, для доукомплектования подразделений, понесших потери враг опрокинул более 20 единиц вооружения и военной техники.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты производят огневое поражение переднего края обороны и тыловых районов наших войск с целью сковывания наших подразделений и недопущения их перегруппировки.
- На Южнобужском направлении, в ожидании наступательных действий наших войск, в определенном районе противник провел минирование побережья реки Ингулец.
- Враг развернул на Николаевском направлении две реактивные и две батареи ствольной артиллерии. Также пытался восстановить свои утраченные позиции на направлении Сухого Ставка и Лозового. Понес значительные потери и отошел.
- В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
- За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты пять атак врага, уничтожены три танка, четыре артиллерийские системы, одиннадцать боевых бронированных машин, двадцать шесть единиц автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и два БПлА типа "Орлан-10".
- Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил на Восточном направлении уничтожили вражеский самолет, предположительно Су-34 и БПЛА типа "Форпост" на Южном направлении.
- Средствами противовоздушной обороны Военно-Морских Сил были поражены четыре крылатых ракеты "Калибр".
- В итоге за предыдущие сутки подразделения Сил обороны уничтожили девять воздушных целей противника.
- Кроме того, истребительная авиация Воздушных Сил продолжает патрулирование воздушного пространства нашего государства, ударная авиация небезуспешно оказывает огневую поддержку подразделениям наших войск на Восточном направлении и других определенных операционных районах.
ВСУ уничтожают оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ
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