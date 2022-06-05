Генштаб ВСУ рассказал, как враг вгрызается в землю и применяет фосфорные боеприпасы против гражданских

Враг нанес удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, в частности в Киеве

РФ применяет фосфорные бомбы в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 5 июня Россия продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории нашей страны, в частности в Киеве. Также враг обстреливает Сумскую и Черниговскую область. Кроме того, противник не прекращает огневое поражение позиций наших войск вблизи Харькова.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. До 11 июня продлены сроки проведения проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил республики Беларусь. В рамках этих мероприятий в Брестской области проведено контрольно-тактическое занятие с подразделениями одной из бригад сил специальных операций вооруженных сил республики Беларусь. Отработаны вопросы действий подразделений в городских условиях, а также преодоление водного препятствия.

На Северском направлении агрессор провел артиллерийские обстрелы объектов инфраструктуры в районах населенных пунктов Стариково и Екатериновка Сумской области, а также населенного пункта Каменская Слобода Черниговской области.

Для уточнения расположения позиций наших войск враг провел воздушную разведку БПЛА в определенных районах Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении подразделения противника продолжают сосредоточивать основные усилия на удержании занятых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения наших войск к государственной границе. Противник не прекращает огневое поражение позиций наших войск вблизи города Харькова.

Российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе населенного пункта Черкасские Тишки.

На Славянском направлении группировки противника завершили перегруппировку войск. Определенные подразделения ведут наступление в направлениях Долгенькое – Долина и Бражковка – Вернополье.

На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск и блокирования основных логистических путей.

На Лиманском направлении враг ведет наступление в направлении Святогорска, пытается вытеснить наши войска на правый берег реки Северский Донец.

На Северодонецком направлении оккупанты, при поддержке артиллерии, ведут штурмовые действия в городе Северодонецк, контролируют восточную часть города. Кроме того, с целью захвата господствующих высот противник пытается вести наступление в направлении Нырково – Николаевка.

На Бахмутском направлении, для доукомплектования подразделений, понесших потери враг опрокинул более 20 единиц вооружения и военной техники.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты производят огневое поражение переднего края обороны и тыловых районов наших войск с целью сковывания наших подразделений и недопущения их перегруппировки.

На Южнобужском направлении, в ожидании наступательных действий наших войск, в определенном районе противник провел минирование побережья реки Ингулец.

Враг развернул на Николаевском направлении две реактивные и две батареи ствольной артиллерии. Также пытался восстановить свои утраченные позиции на направлении Сухого Ставка и Лозового. Понес значительные потери и отошел.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты пять атак врага, уничтожены три танка, четыре артиллерийские системы, одиннадцать боевых бронированных машин, двадцать шесть единиц автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и два БПлА типа "Орлан-10".

Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил на Восточном направлении уничтожили вражеский самолет, предположительно Су-34 и БПЛА типа "Форпост" на Южном направлении.

Средствами противовоздушной обороны Военно-Морских Сил были поражены четыре крылатых ракеты "Калибр".

В итоге за предыдущие сутки подразделения Сил обороны уничтожили девять воздушных целей противника.

Кроме того, истребительная авиация Воздушных Сил продолжает патрулирование воздушного пространства нашего государства, ударная авиация небезуспешно оказывает огневую поддержку подразделениям наших войск на Восточном направлении и других определенных операционных районах.

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ВСУ уничтожают оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

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