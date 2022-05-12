Грозев: Запад нарушит красную линию Путина в ближайшие дни

После этого западная разведка начнет сливать данные

Христо Грозев рассказал о планах Запад насчет Владимира Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

Журналист-расследователь Христо Грозев заявил, что уже в ближайшие дни Запад может пересечь красную линию президента РФ Владимира Путина. По его словам, любовницу Путина Алину Кабаеву могут добавить в санкционный список. И тогда главу страны-агрессора "поставят в уголок".

Об этом Христо Грозев рассказал в эксклюзивном интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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Как сообщил Грозев, в России есть оппозиционные СМИ, которые в этот период имеют возможность писать обо всем, кроме семьи Путина. Это известная всем красная линия, которую президент РФ не позволяет пересечь.

"Запад не трогал семью Путина. Но сейчас он был перед выбором, можно ли пересечь эту красную линию. Если Алину Кабаеву включат в санкционный список, то Путина поставят в уголок. На днях красная линия будет пересечена Западом. И тогда западная разведка начнет сливать данные", – подчеркнул журналист-расследователь.

Путин "разводит" Запад – в РФ объяснили бандитскую схему по Украине

Президент России Владимир Путин устроил бандитский торг с Западом с помощью военной силы, чтобы выбить себе уступки по Украине. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" российский журналист Роман Попков.

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По словам журналиста, важно правильно понимать психотип Путина.

"Психотип Путина странный: смесь кадрового сотрудника КГБ и авторитетного человека из "Бандитского Петербурга" (российский криминальный телесериал. – Ред.). Этот психотип и позволяет ему так себя вести. Путин несколько месяцев "разводит" мировое сообщество: он на него давит, пытается запугать, а потом уже путем временного ослабления давления идет стадия торга", – сказал Попков.

Российский журналист считает, что главная цель провокаций Путина – Украина.

"Для Путина важно заставить Киев выполнять Минские договоренности (на условиях Кремля. – Ред.)… Это будет гарантией, что Украина не сможет интегрироваться в западные структуры безопасности (НАТО. – Ред.). Он на это будет давить. Будет давление то усиливать, то ослаблять. Такой бандитский торг будет продолжаться", – подчеркнул он.

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