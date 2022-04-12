Ким предупредил жителей Николаева о новых фейках оккупантов (видео)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что враг сейчас активно делает вбросы в наше информационное пространство.
Об этом он рассказал в своем новом видеообращении.
"Мы на это реагируем, а они черпают информацию по нашим реакциям", – сказал Ким, призвав жителей ничего не обсуждать в Сети.
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Также он добавил, что у российских оккупантов стало меньше агентуры и источников информации, а наши соцсети становятся для них этим самым источником.
"Поэтому давайте меньше писать и обсуждать. Сейчас мы будем делать определенные действия для нашей безопасности. Им это нужно знать не нужно. Берегите спокойствие, мы двигаемся по плану", – подытожил Ким.
Ситуация в Николаеве
- За сутки 10 апреля враг совершил 7 ракетных ударов по Николаевской области. Пострадавших нет. Оккупанты пытаются посеять панику среди мирных жителей.
- Кроме того, вечером 10 апреля в Николаеве прогремел сильный взрыв, есть пострадавший. Ранение осколками разбитого стекла получил охранник одного из объектов. Ким рассказал, что враг атаковал склады катарской компании.
- 8 апреля стало известно, что российские оккупанты обстреляли инфраструктуру Николаева и повредили железнодорожный вокзал. Из-за этого он прекратил свою работу.
- В результате обстрела Николаева 4 апреля российскими оккупантами пострадало гинекологическое отделение одной из местных больниц. Видео повреждений опубликовал городской голова Александр Сенкевич в Twitter.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что люди начинают возвращаться в город. По его словам, российские оккупанты продолжают стрелять, но им не удастся напугать людей.
- Российские оккупанты 29 марта около 08:45 обстреляли девятиэтажное здание Николаевской областной военной администрации. Разрушена центральная секция здания с 9-го по 1-й этаж без дальнейшего возгорания.
- Количество погибших в результате ракетного удара российскими оккупантами по зданию Николаевской областной военной администрации возросло до 37 человек.