Украина готова провести переговоры с российской стороной в Мариуполе – Подоляк

Переговоры необходимы, чтобы забрать всех местных жителей и военных из города

Подоляк о переговорах с РФ в Мариуполе / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Советник руководителя Офиса Президента, член украинской переговорной делегации Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона готова провести специальный раунд переговоров с Российской Федерацией в Мариуполе.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

Реклама

"Да. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Потому что они свои. Потому что они в моем сердце. Навсегда. Без вариантов", – написал Подоляк.

Война закончится прямыми переговорами Зеленского и Путина

В Офисе президента рассчитывают на финальный этап войны в качестве переговоров президентов Украины и России. К этому уже активно готовятся. Более того, сейчас идет обсуждение документа мирного соглашения, предложенного украинской стороной. Об этом рассказал советник Офиса президента Михаил Подоляк телеведущему канала "Украина 24" в эфире проекта FREEDOM.

Реклама

Россия получила на рассмотрение вариант мирного соглашения, предложенный украинской стороной. Никаких других документов в переговорном процессе не фигурирует, уточнил Подоляк.

"В Стамбуле украинская сторона передала формальное предложение, которое сейчас изучают в РФ. Далее идет обсуждение украинского документа, никаких других документов нет. Есть встречные предложения по этому документу, он единственный. Никаких новых вводных не было, идет рабочее обсуждение предложений, сделанных Украиной в Стамбуле", – объяснил советник ОП.

Также Михаил Подоляк высказал предположение, что война кончится переговорами Зеленского с Путиным. По его словам, такая встреча может произойти в любой момент, если на то будет воля президента Зеленского, который, ко всему, по убеждению Подоляка, является единственным источником достоверной информации. О сроках такой встречи пока говорить безосновательно, – их определит ход боевых действий на Донбассе.

Читайте также: