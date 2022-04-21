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Украина готова провести переговоры с российской стороной в Мариуполе – Подоляк

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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21 апреля, 00:19
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Переговоры необходимы, чтобы забрать всех местных жителей и военных из города
Подоляк о переговорах с РФ в Мариуполе
Подоляк о переговорах с РФ в Мариуполе / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Советник руководителя Офиса Президента, член украинской переговорной делегации Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона готова провести специальный раунд переговоров с Российской Федерацией в Мариуполе.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

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"Да. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Потому что они свои. Потому что они в моем сердце. Навсегда. Без вариантов", – написал Подоляк.

Война закончится прямыми переговорами Зеленского и Путина

В Офисе президента рассчитывают на финальный этап войны в качестве переговоров президентов Украины и России. К этому уже активно готовятся. Более того, сейчас идет обсуждение документа мирного соглашения, предложенного украинской стороной. Об этом рассказал советник Офиса президента Михаил Подоляк телеведущему канала "Украина 24" в эфире проекта FREEDOM.

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Россия получила на рассмотрение вариант мирного соглашения, предложенный украинской стороной. Никаких других документов в переговорном процессе не фигурирует, уточнил Подоляк.

"В Стамбуле украинская сторона передала формальное предложение, которое сейчас изучают в РФ. Далее идет обсуждение украинского документа, никаких других документов нет. Есть встречные предложения по этому документу, он единственный. Никаких новых вводных не было, идет рабочее обсуждение предложений, сделанных Украиной в Стамбуле", – объяснил советник ОП.

Также Михаил Подоляк высказал предположение, что война кончится переговорами Зеленского с Путиным. По его словам, такая встреча может произойти в любой момент, если на то будет воля президента Зеленского, который, ко всему, по убеждению Подоляка, является единственным источником достоверной информации. О сроках такой встречи пока говорить безосновательно, – их определит ход боевых действий на Донбассе.

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Отвлек на себя огонь вражеской авиации… Майор Дмитрий Коломиец – военный летчик-истребитель. Одним из первых встретил врага: утром 24 февраля офицер вступил в воздушное сражение над Хмельницкой областью. Героически отвлек на себя огонь вражеской авиации, чем спас побратимов и десятки самолетов. Герой Украины. Посмертно.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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