Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Наступление на Луганщине 📢 Ракетные обстрелы 📺 Пояснює Панюта Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Страна Подробности

В Минобороны дали разъяснения по мобилизации женщин в Украине

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 июля, 18:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Информация о взятии украинок в армию появилась в российском медиапространстве
Маляр объяснила, что будет с мобилизацией женщин в Украине.
Маляр объяснила, что будет с мобилизацией женщин в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине не проводят принудительную мобилизацию женщин. Пока для ВСУ нет такой необходимости. К тому же ограничивать украинкам выезд за границу не планируют.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

Реклама

Она отметила, что фейк о мобилизации женщин в Украине запустили в российском медиапространстве.

"С 24 февраля ни одной женщины принудительно у нас не мобилизовали, как собственно и до этого – с 2014 года. По состоянию на данный момент в ВСУ нет потребности в принудительной мобилизации женщин", – отметила Маляр.

Она добавила, что никаких ограничений, связанных с мобилизацией, для пересечения границы в отношении женщин нет и по состоянию на данный момент такие ограничения не планируются.

В МВД высказались о мобилизации женщин

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко недавно заявлял, что информация о мобилизации женщин в Украине – очередной российский фейк, который активно распространяют в соцсетях российские боты. Оккупанты пытаются как можно чаще вбрасывать разную провокационную информацию, которая распространит панику среди украинцев.

Реклама

Например, несколько недель назад убеждали, что в Украине начнут мобилизовывать 16-летних детей. Даже сфабриковали письмо, связанное с министром обороны Алексеем Резниковым, которое публиковали в российских Telegram-каналах.

Информация о мобилизации женщин – такая же ложь.

"Женщин никто не собирается мобилизовывать. Это абсолютная ложь. Просьба ко всем: если кто-то из ваших знакомых рассказывает подобную информацию, сразу говорите, что это чепуха. Ничего такого никто даже в теории не рассматривает", – отмечает советник МВД Вадим Денисенко.

Раньше мы писали, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 7481, которым предлагают не мобилизовать военнообязанных, близкие родственники которых погибли или пропали без вести на войне.

Реклама

Кроме того, в Раде зарегистрирован законопроект, которым хотят урегулировать механизм выезда военнообязанных за пределы страны во время военного положения.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Помощь во время войны
Больше новостей
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
"Разом нас багато"
Нас не подолати
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 4 июля
1
Личный состав 36200
Личный состав
2
Танки 1589
Танки
3
ББМ 3754
ББМ
4
Артиллерия 804
Артиллерия
5
Средства ПВО 105
Средства ПВО
6
РСЗО 246
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 658
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2629
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Снайпер-ракетчик... Виталий Мовчан – лейтенант ВСУ, командир экипажа зенитно-ракетного комплекса... 24 февраля около 6:50 Виталий провел первый в жизни боевой пуск зенитной ракеты и сбил российский истребитель Су-30. Вскоре уничтожил вражеский беспилотник. Авиация противника начала охоту на героический экипаж ЗРК… Мовчан погиб во время ракетного удара. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2157К
2
Александр Усик Александр Усик
1698К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1660К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1150К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
1021К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
871К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
658К
8
Виталий Кличко Виталий Кличко
515К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Юлия Герасимова Юлия Герасимова
449К
У кого самый большой прогресс
Денежный вопрос
Что подорожает в июле?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.53

Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1837
2
Бельгия Бельгия
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франция Франция
1764
5
Англия Англия
1737
6
Испания Испания
1716
7
Италия Италия
1713
8
Нидерланды Нидерланды
1679
9
Португалия Португалия
1675
10
Дания Дания
1665
Какое место у Украины
Афиша июля

5-31 июля с 10:00

Выставка "Між небом та землею"

7 июля в 20:00

Концерт группы "КАЗКА"

22 июля в 17:00

Концерт Verka Serduchka
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.3/35.8
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.4/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.25/35.65
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.0
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.3/35.6
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.0/35.5
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

19599.83

Binance Coin (BNB)

223.28

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

51.01

Theta (THETA)

1.21

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95
Haute Couture
Расписание Fashion Weeks

Париж. Франция

3 – 7 июля

Париж. Франция

Маями. США

14 – 21 июля

Маями. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 сентября

Нью-Йорк. США

Лондон. Англия

16 – 20 сентября

Лондон. Англия

Милан. Италия

20 – 26 сентября

Милан. Италия
МЕД-ФРОНТ
Война с редкими болезнями
Истории пациентов

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять