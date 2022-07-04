В Минобороны дали разъяснения по мобилизации женщин в Украине

Информация о взятии украинок в армию появилась в российском медиапространстве

Маляр объяснила, что будет с мобилизацией женщин в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине не проводят принудительную мобилизацию женщин. Пока для ВСУ нет такой необходимости. К тому же ограничивать украинкам выезд за границу не планируют.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

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Она отметила, что фейк о мобилизации женщин в Украине запустили в российском медиапространстве.

"С 24 февраля ни одной женщины принудительно у нас не мобилизовали, как собственно и до этого – с 2014 года. По состоянию на данный момент в ВСУ нет потребности в принудительной мобилизации женщин", – отметила Маляр.

Она добавила, что никаких ограничений, связанных с мобилизацией, для пересечения границы в отношении женщин нет и по состоянию на данный момент такие ограничения не планируются.

В МВД высказались о мобилизации женщин

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко недавно заявлял, что информация о мобилизации женщин в Украине – очередной российский фейк, который активно распространяют в соцсетях российские боты. Оккупанты пытаются как можно чаще вбрасывать разную провокационную информацию, которая распространит панику среди украинцев.

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Например, несколько недель назад убеждали, что в Украине начнут мобилизовывать 16-летних детей. Даже сфабриковали письмо, связанное с министром обороны Алексеем Резниковым, которое публиковали в российских Telegram-каналах.

Информация о мобилизации женщин – такая же ложь.

"Женщин никто не собирается мобилизовывать. Это абсолютная ложь. Просьба ко всем: если кто-то из ваших знакомых рассказывает подобную информацию, сразу говорите, что это чепуха. Ничего такого никто даже в теории не рассматривает", – отмечает советник МВД Вадим Денисенко.

Раньше мы писали, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 7481, которым предлагают не мобилизовать военнообязанных, близкие родственники которых погибли или пропали без вести на войне.

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Кроме того, в Раде зарегистрирован законопроект, которым хотят урегулировать механизм выезда военнообязанных за пределы страны во время военного положения.