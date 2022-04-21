Обменяют ли Медведчука и насколько важен он для России: прогноз от СНБО

Алексей Данилов четко высказался относительно судьбы пророссийского политика

Данилов заявил, что Медведчук в России никому не нужен / Фото: Коллаж: Сегодня

Арестованному главе партии ОПЗЖ, куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку не следует надеяться, что его освободят благодаря обмену. В России Медведчук никому не нужен.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью радио НВ.

Реклама

На вопрос, возможен ли обмен Медведчука, секретарь СНБО ответил:

"Насколько я понимаю, он там (в России – ред.) сейчас никому не нужен".

Дело Медведчука