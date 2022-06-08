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Оккупанты на Донбассе получили по зубам и готовят новое наступление – Генштаб ВСУ

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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8 июня, 19:31
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Украинские защитники стойко держат оборону и наносят урон врагу
Российские войска на Бахмутском направлении понесли ощутимые потери
Российские войска на Бахмутском направлении понесли ощутимые потери / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе российские войска готовят наступление на Славянск. Под Бахмутом ВСУ нанесли оккупантам значительные потери.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях, в рамках очередного этапа проверки боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь, осуществляется перемещение отдельных подразделений в пункты постоянной дислокации.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Обстрелял из минометов гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ходино, Рыжевка и Большая Писаревка Сумской области. Кроме того, противник выполнял провокационные пролеты армейской авиации вдоль государственной границы Украины.

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На Слобожанском направлении враг сосредотачивал усилия на удержании занятых рубежей. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Питомник, Ртищевка, Ивановка, Гусаровка и других.

На Северодонецком направлении российские оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приволье, Северодонецк, Лисичанск, Вороново, Тошковка, Горное и других.

На Славянском направлении украинские военные успешно противодействуют попыткам врага улучшить тактическое положение в направлении города Славянск. Оккупанты сосредотачивают усилия на подготовке для дальнейших наступательных действий. Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Вольного, Адамовки, Долины и Татьяновки. Нанес авиаудар по Славянску.

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Украинские воины ведут оборонительные боевые действия в районе населенного пункта Долгенькое.

На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Камышеваха, Врубовка, Николаевка, Семигорье и Нью-Йорк. Штурмовая и армейская авиация противника нанесла авиаудары неподалеку от Новой Каменки, Покровского и Клинового.

Защитники Украины нанесли российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике во время вражеского штурма около Берестового. Боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Угледар, Никольское и других. Также противник применил штурмовую авиацию неподалеку Марьинки и Каменки.

На Южнобугском направлении обстановка осталась без существенных изменений. Враг пытается удержать занимаемые позиции и не допустить перегруппировки и усиления подразделений Сил обороны. Применял артиллерию в районах Великой Костромки, Любомировки и Новониколаевки, а штурмовую и армейскую авиацию – в районах населенных пунктов Александровка, Княжевка и Новоданиловка.

На временно захваченных территориях Украины оокупанты продолжают осуществлять меры административно-полицейского режима, проводить обыски гражданских жителей, грабить и уничтожать местную инфраструктуру.

Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия, и устойчиво держат оборону.

Озвучены общие потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 08.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 31 500 (+140) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1393 (+3) единицы;
  • боевых бронированных машин – 3429 (+13) единиц;
  • артиллерийских систем – 703 (+9) единицы;
  • РСЗО – 213 (+6) единиц;
  • средств ПВО – 96 (+0) единиц;
  • самолетов – 212 (+0) единиц;
  • вертолетов – 178 (+1) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6) единиц;
  • крылатых ракет – 125 (+0);
  • кораблей/катеров – 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2406 (+1) единиц;
  • специальной техники – 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил потери врага по состоянию на 8 июня: за последние сутки ликвидировано 140 оккупантов, уничтожены 3 танка и 13 бронированных машин, а также 1 вертолет. Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

Ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 8 июня: противник штурмовал Райгородок на пути из Лимана в Славянск. ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Возле трассы Бахмут – Лисичанск противник уже был в районе села Нагорное, но под ударами украинской артиллерии отошел на занимавшие ранее позиции. К югу в Донецкой области наносились ракетные и авиаудары. Также продолжаются массированные обстрелы всех позиций ВСУ вокруг Донецка: Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 8 июня
1
Личный состав 31500
Личный состав
2
Танки 1393
Танки
3
ББМ 3429
ББМ
4
Артиллерия 703
Артиллерия
5
Средства ПВО 96
Средства ПВО
6
РСЗО 213
РСЗО
7
Самолеты 212
Самолеты
8
Вертолеты 178
Вертолеты
9
БПЛА 559
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2406
Транспорт
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