Оккупанты обстреляли Луганскую область: разрушены дома, погиб мирный житель

В Луганской области враг всю ночь обстреливал мирные города. Так, в Лисичанске оккупанты ударили по школе, в подвале которой прятались 23 человека, а в Приволье во время обстрела погиб мужчина. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Русский снаряд упал во двор частного дома, где в то время находился 68-летний мужчина. Он скончался на месте", – написал Гайдай.
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По его словам, практически вся территория области страдала от обстрелов оккупантов в течение прошлых суток. Разрушение семи домов зафиксировали спасатели, но повреждено значительно больше.
"И почти везде враг попал в жилой фонд. Так, в Северодонецке загорелась квартира в многоэтажке, горели два дома в Рубежном, один – в Нижнем, еще два – в Лисичанске. Там же пламенем была охвачена торговая площадка, повреждены МАФы. Пока мы эвакуировали людей, среди которых было восемь детей, из Белогоровки, россияне открыли огонь по этому поселку. Как следствие, еще один частный дом непригоден для жилья", – написал он.
Гайдай отметил, что речь идет только о тех разрушениях, где произошли серьезные возгорания после обстрелов, но есть дома, где снарядами пробиты стены, повреждены окна, нет части крыши.
Что происходит в Украине 27 апреля
- Российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.
- Российские военные обстреляли Днепропетровскую область. В результате атаки есть пострадавший.
- На линии фронта в Луганской и Донецкой областях отбиты девять атак врага за последние сутки. ВСУ уничтожили множество вражеской техники.
- Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины за минувшие сутки поразили не менее 7 воздушных целей, включая самолет, вертолет и 2 крылатые ракеты.
- Украинские защитники освободили еще три населенных пункта в Николаевской области.
- Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что эксперты контролируют уровень радиационного фона в разных частях Чернобыльской атомной электростанции. Также он отметил, что зафиксированы повреждения у ряда сооружений ЧАЭС.
"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"