Оккупанты обстреляли Луганскую область: разрушены дома, погиб мирный житель

Российские оккупанты наносят ракетные удары по жилым кварталам региона

Враг обстрелял Луганскую область / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области враг всю ночь обстреливал мирные города. Так, в Лисичанске оккупанты ударили по школе, в подвале которой прятались 23 человека, а в Приволье во время обстрела погиб мужчина. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Русский снаряд упал во двор частного дома, где в то время находился 68-летний мужчина. Он скончался на месте", – написал Гайдай.

По его словам, практически вся территория области страдала от обстрелов оккупантов в течение прошлых суток. Разрушение семи домов зафиксировали спасатели, но повреждено значительно больше.

"И почти везде враг попал в жилой фонд. Так, в Северодонецке загорелась квартира в многоэтажке, горели два дома в Рубежном, один – в Нижнем, еще два – в Лисичанске. Там же пламенем была охвачена торговая площадка, повреждены МАФы. Пока мы эвакуировали людей, среди которых было восемь детей, из Белогоровки, россияне открыли огонь по этому поселку. Как следствие, еще один частный дом непригоден для жилья", – написал он.

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Гайдай отметил, что речь идет только о тех разрушениях, где произошли серьезные возгорания после обстрелов, но есть дома, где снарядами пробиты стены, повреждены окна, нет части крыши.

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