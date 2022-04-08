Оккупанты обстреляли вокзал в Николаеве, хотят много жертв – Ким

Российские военные специально стреляют по мирным украинцам

Виталий Ким объяснил, почему оккупанты обстреляли вокзал в Николаеве. / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей не паниковать и не толпиться. Он констатировал, что оккупанты стреляют по мирному населению и хотят много жертв.

Об этом Ким сказал во время видеообращения.

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Он напомнил, что российские войска ударили по железнодорожному вокзалу в Николаеве, чтобы предотвратить эвакуацию.

"Они обстреляли ж/д вокзал, разрушили ж/д колеи, которые для эвакуации используются. Они хотят много жертв среди мирного населения. Не позволяют эвакуироваться. Поэтому, обращаюсь ко всем, пожалуйста, не толпитесь, не надо. Уже понятно, что они специально стреляют по мирному населению, они хотят много жертв. Редкие уроды", – сказал Ким.

Он также добавил, что касается Николаевской области – туда едет подкрепление.

Военные РФ разбомбили вокзал в Николаеве

Российские оккупанты обстреляли инфраструктуру Николаева и повредили железнодорожный вокзал. Из-за этого он прекратил свою работу, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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Во время прямого эфира в соцсетях у главы города спросили, почему в Николаеве не работает железнодорожный вокзал. На это Сенкевич ответил: "Не работает, потому что разбомбили его".

Ситуация в Николаеве