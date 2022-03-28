Освобождение Ирпеня и срыв гуманитарных коридоров: главные новости Украины 28 марта

В Мариуполе насчитали 5 тысяч погибших, а в Харькове обстреляли ядерную установку

Украина продолжает противостоять вторжению РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 32-й день продолжается война, развязанная Российской Федерацией. Оккупанты в нарушение норм международного гуманитарного права не прекращают артиллерийские атаки, обстрелы ракетами и авиацией, направленные на уничтожение инфраструктуры городов. Мы собрали главные новости этого дня.

Удар по нефтебазе в Ровенской области

Вечером 28 марта российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по нефтебазе в Ровенской области. Люди остаются в укрытиях.

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В самом Ровно был слышен мощный взрыв. Как передал местный житель, в 20-25 км от города появился столб дыма.

Оккупанты обстреляли ядерную установку в Харькове

Российские оккупанты снова обстреляли ядерную установку "Источник нейтронов", расположенную в Национальном научном центре "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ).

Подробно оценить масштабы повреждений и их влияние на ядерную и радиационную безопасность в настоящее время невозможно из-за интенсивных боевых действий.

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В Мариуполе людей хоронят прямо во дворах

В Мариуполе за почти четыре недели осады города российскими оккупантами были убиты почти 5000 жителей, в частности 210 детей — таковы подсчеты Офиса президента.

Тела погибших лежат на улицах города, постоянно идут бои. Жители вынуждены хоронить умерших прямо во дворах жилых домов.

Также Россия не дает открыть в Мариуполе гуманитарные коридоры – люди бегут из города самостоятельно. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о необходимости полной эвакуации из города.

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Ирпень освободили от оккупантов

Город Ирпень в Киевской области снова под контролем Украины, сообщил мэр Александр Маркушин. По его словам, в городе продолжается зачистка, и возвращаться туда местным жителям пока опасно.

Из Тростянца вывозят раненых

Из освобожденного города Тростянец в Сумской области эвакуируют раненых и погибших. Делают это, не дожидаясь полной зачистки населенного пункта, поскольку ситуация очень сложная. Больные и раненые уже несколько недель не получают медицинскую помощь, а тела расстрелянных лежат под открытым небом.

Отменили гуманитарные коридоры

Украинские разведчики сообщили, что оккупанты могут сорвать эвакуацию украинцев и подвергнуть их опасности – из-за этого планы по гуманитарным коридорам изменились. 28 марта эвакуация по ним не проводилась. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Армия РФ понесла огромные потери в Украине

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют 17 000 человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1 694 бронированных машин оккупантов и много другой техники.

Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий, отметили в ВСУ.

Россия набирает на войну даже уголовников

Военные комиссариаты России продолжают набирать граждан для создания так называемых "добровольческих" подразделений. Основным требованием к кандидатам является удовлетворительное состояние здоровья, а опыт работы на военной службе не нужен – забирают даже людей с судимостью.

Готовят новые фейки

Россия готовит серию фейковых видео и фото с целью дискредитировать украинскую армию в связи с увеличением случаев сдачи российских военнослужащих в плен.

Об этом говорится в секретном приказе Министерства обороны, который выложили в сеть хакеры из группы Anonymous.

Зеленский рассказал, какой будет победа

Президент Украины дал интервью изданию The Economist, в котором рассказал, как будет выглядеть победа Украины в войне с Россией.

"Победа — это возможность спасти как можно больше жизней, ведь без этого ничто не имело бы смысла. Наша земля важна, да, но в конечном итоге это просто территория. Я не знаю, сколько продлится война, но мы будем сражаться до последнего города, который у нас есть", — сказал Владимир Зеленский.

ОПЗЖ распалась

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что партия прекращает свою работу. Сам парламентарий сейчас находится не в Украине.

"Действие партии приостановлено! Война меняет все! Мир до 24 февраля и после – это два разных мира", – заявил Рабинович.

Время и место переговоров Украины и РФ

Переговоры Украины и России пройдут 29 марта в стамбульском дворце Долмабахче в Турции. Предполагаемое время начала переговоров – 10:30 по местному времени.

Угрозы от Путина

Российский олигарх Роман Абрамович прилетел в Россию с запиской от президента Украины Владимира Зеленского для Владимира Путина. На это глава РФ ответил, что "всех уничтожит", сообщает The Times со ссылкой на источник.

Европа не уступила шантажу России

Министры энергетики стран G7 приняли решение, что их государства не согласятся на требование РФ платить за газ в российских рублях.

Европа указывает, что такое требование является нарушением договоров, где указана валюта расчетов — доллары или евро.

В США вручили премии "Оскар"

В ночь с 27 на 28 марта в Лос-Анджелесе состоялась 94-я церемония вручения премий "Оскар". Традиционно вручение золотых статуэток прошло в театре "Долби" на бульваре Hollywood.

Многие звезды, появившиеся на красной дорожке премии, дополняли свои образы желто-голубым значком или нагрудным платком в цветах украинского флага. На самой церемонии тоже вспомнили о войне, но, что Россия напала на Украину, не сказали.

Продюсеры "Оскара" решили поддержать Украину минутой молчания. Во время трансляции на экране написали, что миллионы семей в Украине сейчас нуждаются в еде, воде, крове и медикаментах. Организаторы попросили поддержать Украину любым доступным способом. Россию как агрессора они не упомянули, а войну назвали "конфликтом, вторжением".