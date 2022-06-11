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Ответ Зеленского Байдену и истинная цель "денацификации": главные заявления властей 11 июня

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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11 июня, 15:53
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Владимир Зеленский предупредил, последствия войны в Украине затронут не только Европу, но и весь мир
У Зеленского прокомментировали заявление Байдена о начале войны с Россией
У Зеленского прокомментировали заявление Байдена о начале войны с Россией / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда украинцам призывного возраста разрешат выезжать за границу. В Офисе президента прокомментировали громкое заявление президента США Джо Байдена о войне в Украине. Генштаб ВСУ назвал направления, на которых оккупанты сосредоточили главные удары.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей 11 июня.

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Зеленский ответил на петицию о выезде мужчин за границу

Президент Владимир Зеленский дал официальный ответ на петицию об отмене запрета на выезд за границу мужчинам призывного возраста.

"Согласно статье 17 Конституции Украины защита суверенитета и территориальной целостности государства – дело всего Украинского народа", – сказал он.

Президент отметил, что, согласно Конституции, право граждан свободно покидать территорию Украины может ограничиваться в условиях военного или чрезвычайного положения. Ограничения, предусмотренные указом от 24 февраля о введении военного положения в Украине, планируется отменить после завершения действия военного положения.

Зеленский заявил, что война опасна не только для Европы

Президент Украины отметил, что Россия может разрушить все достижения человечества в области международного права за последние несколько сотен лет.

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"Война России против Украины – это далеко не только о Европе. Это о глобально важных вещах. Российское руководство хочет отбросить все достижения исторического развития человечества, в частности систему международного права, которая у нас есть сегодня, и вернуться к жизни, как в XIX веке или даже раньше. Когда было невозможно все то, что дало миллиардам людей шанс на гармоничное развитие и благосостояние", – отметил Зеленский.

У президента ответили Байдену

Президент США Джо Байден заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский "не хотел слышать" предупреждений о грядущем полномасштабном вторжении России. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал эти слова.

"Фраза "не хотел слышать", вероятно, требует уточнения. Если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И тут уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать", – отметил Никифоров.

Подоляк посоветовал "забыть о денацификации"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "денацификация Украины" никогда не была реальной целью войны, начатой Кремлем.

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"Забудьте о "денацификации". Реальные цели в этой войне: захват территорий, уничтожение промышленного потенциала и инфраструктуры, кража продовольствия и металла, массовые убийства и миграционный кризис", – отметил он.

В Генштабе ВСУ назвали главные "горячие точки" в Украине

Российские войска на Донбассе сосредоточили основные усилия на наступлении на Славянск. Также оккупанты продолжают штурм Северодонецка и готовят нападение на Северск, сообщает Генштаб ВСУ.

На Лиманском направлении враг проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Новотошковское – Орехово. Имеет частичный успех, закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово. Продолжает вести штурмовые действия в городе Северодонецк.

На Бахмутском направлении оккупанты проводят перегруппировку с целью ведения наступления на Николаевку и Камышеваху.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активно применяет авиацию и артиллерию для сковывания наших войск и препятствования перебрасывыванию резервов на другие направления.

Потери оккупантов на 11 июня

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери армии РФ с начала войны составили:

  • личного состава – около 32 050 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1419 (+10) ед.,
  • боевых бронированных машин ‒ 3466 (+16) ед.,
  • артиллерийских систем – 712 (+0) ед.,
  • РСЗО – 222 (+0) ед.,
  • средств ПВО – 97 (+0) ед.,
  • самолетов – 212 (+0) ед.,
  • вертолетов – 178 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 579 (+7) ед.,
  • крылатых ракет – 125 (+0) ед.,
  • кораблей/катеров – 13 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 448 (+10) ед.,
  • специальной техники – 54 (+0).

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Данные на 08:30 11 июня
1
Личный состав 32050
Личный состав
2
Танки 1419
Танки
3
ББМ 3466
ББМ
4
Артиллерия 712
Артиллерия
5
Средства ПВО 97
Средства ПВО
6
РСЗО 222
РСЗО
7
Самолеты 212
Самолеты
8
Вертолеты 178
Вертолеты
9
БПЛА 579
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2448
Транспорт
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Герої не вмирають!

Подорвал себя, но не сдался… Игорь Дашко – подполковник государственной пограничной службы Украины. За месяц до российского вторжения перевелся с западной границы в Мариуполь. Подорвал себя на радиостанции, чтобы она не досталась захватчикам. Последними его словами в радиоэфире были: "Слава Украине!" 18 июня ему исполнилось бы 45 лет. Герой Украины. Посмертно.

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