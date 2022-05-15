Победа на "Евровидении" и обстрелы украинских территорий: главные заявления власти 15 мая

О чем говорили украинские чиновники и военное командование

Песенный конкурс "Евровидение" и вражеские обстрелы стали темами заявлений от власти / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал итоги конкурса "Евровидение", на котором победила Украина. Тем временем Генштаб ВСУ отчитался о ситуации на фронте, а в МВД сообщили о возобновлении работы камер, которые следят за нарушениями ПДД. Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за утро 15 мая.

Зеленский поздравил с победой Украины на Евровидении

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Kalush Orchestra за победу на "Евровидении-2022". Соответствующее заявление глава государства написал на странице в своем в Facebook.

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"Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать "Евровидение"! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!" – заявил Зеленский.

Генштаб рассказал о действиях и потерях оккупантов

РФ не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне, заявили в Генштабе ВСУ. На Славянском направлении оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск. На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Морально-психологическое состояние в подразделениях противника остается на низком уровне, вражеские подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике. В Мариуполе захватчики не прекращают наносить авиационные удары и производить артиллерийские обстрелы.

Также в Генштабе сообщили о том, что РФ доукомплектует членами экипажей кораблей 810 отдельную бригаду морской пехоты ЧФ РФ из-за значительных потерь в Украине. Морально-психологическое состояние в подразделениях РФ остается на низком уровне, враждебные подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике.

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Потери противника с 24.02 до 14.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 27 200 (+300) человек ликвидировано

танков ‒ 1218 (+13) ед.

боевых бронированных машин – 2934 (+34) ед.

артиллерийских систем – 551 (+9) ед.

РСЗО ‒ 195 (+2) ед.

средств ПВО – 88 (+0) ед.

самолетов – 200 (+0) ед.

вертолетов – 163 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 (+6)

крылатых ракет 95 (+0)

кораблей/катеров ‒13 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2059 (+17)

специальной техники – 42 (+1)

Обстрелы регионов Украины

Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские населенные пункты. Вечером 14 мая захватчики обстреляли Сумскую область. Сделали около 6 выстрелов из миномета. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В Запорожской области российские оккупанты устроили настоящие зверства со своими же сослуживцами. Захватчики создали тюрьму для тех, кто отказывается воевать. Кроме того, они сжигают тела своих погибших военных в курятнике. Также войска РФ продолжают обстреливать Гуляйполе и активно ищут свободные квартиры в центральной части Бердянска и на Бердянской косе. Двери в некоторых помещениях они взламывают. Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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Российские военные совершили 11 артиллерийских атак по Северодонецку – есть попадание в "Азот", техникум, многоэтажки. В течение суток ранены четыре жителя области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В Днепропетровской области россияне дважды вели обстрел из РСЗО "Ураган" по мирным жителям Украины. Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По его словам, погибших нет.

Подразделения ПВК "Запад" Воздушных сил ВС Украины уничтожили две крылатые ракеты армии РФ во Львовской области, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Ракеты были запущены из акватории Черного моря.

В Украине заработают камеры на дорогах

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что с 16 мая в Украине возобновят работу камеры фиксации нарушений ПДД.

"Камеры не будут работать на временно оккупированных территориях. Сейчас они проходят тестирование и с понедельника заработают даже в тех населенных пунктах, которые раньше были оккупированы армией РФ", – подчеркнул министр внутренних дел.

Также министр отметил, что подразделения Нацполиции, которые были вовлечены в отпор вооруженной агрессии РФ, в тех регионах, где это возможно, уже возвращаются к выполнению непосредственно полицейских функций, например патрулирования.