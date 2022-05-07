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Под Харьковом оккупанты взорвали три автомобильных моста – Генштаб ВСУ

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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7 мая, 07:02
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Также захватчики обстреляли город Николаев ракетами и реактивными системами залпового огня
Оккупанты взрывают мосты в украинских городах. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты взрывают мосты в украинских городах. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 7 мая российские оккупанты продолжают пытаться заблокировать завод "Азовсталь" в Мариуполе. Также враги обстреливать населенные пункты в Харьковской области. Кроме того, войска РФ штурмовали гражданскую инфраструктуру Николаева.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • На Полесском направлении враг активных действий не совершал. В ходе проверки боевой готовности подразделений, выполняющих задания по прикрытию участка границы с Украиной, не исключается скрытое проведение ротации указанных подразделений.
  • На Северском направлении противник активных действий не производил. Продолжается инженерно-фортификационное оборудование позиций и полос в приграничных районах Курской области.
  • На Слобожанском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе города Харькова. В Изюмском направлении ведет воздушную разведку с применением БпЛА с целью уточнения позиций наших войск.
  • В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки оккупанты совершили подрыв трех автомобильных мостов с целью замедления контрнаступательных действий подразделений Сил обороны.
  • На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает производить артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения и применяет оперативно-тактическую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям наших войск.
  • В городе Мариуполь продолжает блокировку подразделений Сил обороны в районе "Азовсталь". Совершал штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.
  • На Южнобужском направлении враг наносил огненное поражение с применением артиллерии по позициям наших войск. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры города Николаев ракетами и реактивными системами залпового огня.
  • В населенном пункте Ивано-Кепино подразделениями сил обороны был уничтожен склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника.
  • Во временно занятом противником городе Херсон захватчики принимают ряд мер по обеспечению деятельности русско-оккупационных войск и поддержанию русского оккупационного режима. Увеличено количество блокпостов и передвижных патрулей.
  • За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено 14 БПЛА типа "Орлан".
  • На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты 8 атак врага, уничтожены 3 танка, 8 артиллерийских систем, 7 единиц боевой бронированной техники, один автомобиль и 3 единицы специальной инженерной техники противника.

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Оккупанты несут огромные потери в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

В Генштабе назвали потери российских оккупантов

Российские оккупанты продолжают терять личный состав и военную технику в Украине. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины отчитался об ориентировочных потерях противника с начала широкомасштабной войны 24 февраля по 6 мая. По его данным, РФ за это время потеряла почти 25 тысяч солдат и тысячи боевой техники. Кроме того, за последние сутки прибавился один уничтоженный корабль или катер.

  • Личного состава – около 24900 (+200) человек ликвидировано
  • Танков ‒ 1110 (+8) единиц
  • Боевых бронированных машин ‒ 2686 (+35) единиц
  • Артиллерийских систем – 502 (+3) единицы
  • РСЗО – 171 (+2) единица
  • Средств ПВО- 83 (+0) единицы
  • Самолетов – 199 (+3) единиц,
  • Вертолетов – 155 (+0) единиц,
  • Автомобильной техники и автоцистерн – 1926 (+19) единиц,
  • Кораблей/катеров – 11 (+1) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12).
  • Специальной техники – 38 (+0).
  • Крылатых ракет – 90 (+1).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 6 мая
1
Личный состав 24 900
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1110
Танки
5
ББМ 2686
ББМ
6
Артиллерия 502
Артиллерия
7
Средства ПВО 83
Средства ПВО
8
РСЗО 171
РСЗО
9
БПЛА 324
БПЛА
10
Корабли/катера 11
Корабли/катера
11
Транспорт 1926
Транспорт
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Герої не вмирають!

Студент, который рвался на фронт… Егор Кигитов - член сборной Украины по пулевой стрельбе, брат-близнец чемпиона Европы Глеба Кигитова. Студент второго курса Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного с первых дней войны пошел добровольцем на передовую. Был ранен, обгорел, но после недели в госпитале отказался оставаться в тылу и вернулся на фронт. Погиб, выполняя боевое задание.

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