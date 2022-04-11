Подоляк о приезде Джонсона в Киев: Это символ того, что Украина не проиграет

Визиты лидеров других стран показывают, что Украина стала символом свободы и центром Европы

Михаил Подоляк о встрече Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киев приезжал с необъявленным визитом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Своим визитом Джонсон показал, что Украина не проиграет, потому что к потенциально проигравшим никто не приезжает. Многие лидеры хотят показать, что солидарны с Украиной.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в интервью телеведущему Тиграну Мартиросяну на Youtube-канале "Украина 24".

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"Мы сейчас пытаемся максимально широко освещать визиты. И господин Джонсон показал главное. Он показал, что в принципе смелым политиком можно быть. Вот господин Зеленский делает это уже 46 дней, а господин Джонсон своим приездом именно это показал. Это символ того, что Украина не проиграет, потому что к потенциально проигравшим никто не приезжает. Мы видим по примеру РФ", – сказал Подоляк.

Он отметил, что многие лидеры приезжают в Украину. Они таким образом показывают, что солидарны с Украиной.

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"Во-вторых, что они точно верят в победу Украины, в-третьих, что они понимают всю гнилость современной Российской Федерации и для них это неприемлемо. В-четвертых, у нас очень много практической помощи, которая идет. И Британия является лидером. Взяла на себя лидерские функции с точки зрения объединения программ всей помощи для Украины. Модерировать их нужно, интенсифицировать их нужно. И вот это все символизировал этот визит", – сказал Подоляк.

Он добавил, что любой визит показывает, что Украина стала символом свободы, центром Европы, и что здесь сосредоточена борьба между добром и злом.

"Между ценностями свободными и ценностями тоталитарных режимов. Поэтому все, кто сюда приезжают, они таким образом солидаризируются не просто с Украиной, а с тем, что для них действительно важны ценности демократии, свободы, права выбора, конкуренции и так далее. И мы это все понимаем прекрасно. Многие лидеры это начинают понимать. Я думаю, что это будет нарастать, потому что в Российскую Федерацию могут поехать только лидеры, которые символизируют тьму, желание подавлять, уничтожать силой", – сказал Подоляк.

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По его словам, Украина – место, куда нужно приезжать для того, чтобы почувствовать, что мир меняется.

"Мир будет другим. Мир после этой войны точно не будет таким, каким был до нее. Будут другие правила, другие институты безопасности. Да, это не вопрос одного-двух месяцев после войны, это вопрос нескольких лет. Но будет переформатирована и архитектура свободного мира, и архитектура защиты этого мира от подобных режимов, который является режимом господина Путина", - отметил Подоляк.

Что известно о визите Джонсона в Киев

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