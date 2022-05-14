Потери России в Украине превысили 27 тысяч солдат – Генштаб ВСУ

С начала вторжения России в Украину армия РФ потеряла близко 27 200 солдат, а также 1218 танков. С 24 февраля по 13 мая российские военные в бою с ВСУ потеряли 2934 боевых бронированных машин.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Потери противника с 24.02 по 14.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 27 200 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1218 (+13) ед.
- боевых бронированных машин ‒ 2934 (+34) ед.
- артиллерийских систем – 551 (+9) ед.
- РСЗО ‒ 195 (+2) ед.
- средства ПВО – 88 (+0) ед.,
- самолетов – 200 (+0) ед.
- вертолетов – 163 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 (+6),
- крылатые ракеты ‒ 95 (+0),
- корабли/катера ‒13 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2059 (+17) ед.
- специальная техника – 42 (+1).
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Славянском и Бахмутском направлениях.
Обстановка на фронте
- Российские оккупанты хотят подавить сопротивление защитников Мариуполя стратегической авиацией. Поэтому в Генштабе ВСУ ожидают наращивания огневого воздействия в ближайшие дни.
- Несмотря на очень тяжелую ситуацию на заводе "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе, его защитники продолжают вести тяжелые бои с оккупантами.
- В ночь на 13 мая российские оккупанты дважды ударили ракетами по населенному пункту в Сумской области. Об этом на своей странице Facebook сообщает оперативное командование "Север".
Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине