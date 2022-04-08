Оккупанты продвинулись на юг от захваченного Изюма – британская разведка

Российские оккупанты пошли дальше захваченного Изюма Харьковской области. Они пошли в южном направлении от этого города, то есть, в сторону Донбасса.
Такие данные опубликовала разведка Министерства обороны Великобритании по ситуации в Украине.
Кроме того, британские разведчики сообщили, что россияне продолжают обстреливать города на востоке и юге.
Далее по теме
Тем временем на севере войска оккупантов уже полностью выведены из Украины в Беларусь и Россию. Часть этих сил перебросят восток Украины для наступления на Донбассе.
"Многие из этих сил требуют значительного пополнения, прежде чем они будут готовы к развертыванию дальше на восток, при этом любая массовая передислокация с севера, вероятно, займет минимум неделю", — говорится в тексте Минобороны.
Ситуация по направлениям в Украине
- На Южнобугском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск.
- Тем временем враг завершает восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях.Отдельные подразделения из 6-й, 20-й общевойсковой армии, 1-й танковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов оперативно оборудуют территории. Основное внимание уделяют восстановлению участков железной дороги из Купянска в Харьков, Изюм и Сватово.
- В Харьковском направлении враг продолжает блокировать Харьков. Чтобы не допустить продвижение наших войск, захватчики ставят минно-взрывные заграждения. Во временно занятом Изюме боевики т.н. "ДНР" незаконно проверяют документы, обыскивают людей и помещения.
- Подразделения РФ сосредоточили усилия на захвате Попасной, Рубежного и Мариуполя, ведут штурм по большинству направлений. Однако их попытки безуспешны.