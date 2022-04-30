РФ назвала новую цель войны против Украины

Агрессия РФ направлена не только на Украину, но и на Запад

Подоляк рассказал о цели оккупантов в Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

В России назвали еще одну цель войны против Украины. Своей агрессией оккупанты хотят "освободить мир от Запада".

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

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"Освободить мир от Запада – Россия снова озвучила новую цель разрушительной "спецоперации" в Украине. "Освобождение" по-русски – это лишь массовые уничтожения. Впрочем, следующие цели спецоперации РФ могут касаться "освобождения" Марса от влияния марсиан. Ждем", — написал Подоляк.

Почему Россия пытается уничтожить Мариуполь?

Для РФ символическое уничтожение Мариуполя и "Азова". Но шанс спасти людей есть, если присоединятся к встрече мировые политические лидеры.

"Для них символично уничтожить Мариуполь и символично уничтожить "Азов", к сожалению. Но я считаю, что в мире достаточно смелых людей, в том числе политических лидеров других стран, которые готовы были бы выполнить посредническую миссию в Мариуполе", — рассказал антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, эта встреча в Мариуполе может помочь спасти людей и мир готов помочь в этом Украине.

"То есть мы едем, например, с украинской стороны, с российской стороны едут там кто-нибудь, нам не важно, кто приедет. И я уверен, что десятки политических лидеров международных институтов были бы готовы стоять рядом с нами для того, чтобы мы забрали людей. Мир действительно хочет помочь решить эту великую гуманитарную катастрофу. К сожалению, российская сторона демонстрирует абсолютную закрытость..." – добавил Подоляк.

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