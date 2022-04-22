России Медведчук не нужен: Данилов рассказал об обмене

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в России никому не нужен. Об этом в интервью Суспільному рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Как я понимаю, россиянам не очень нужен Виктор Медведчук, попытки его супруги Оксаны Марченко обращаться ко всем и вся, что нужно сделать обмен, на сегодняшний день такого решения нет", – сказал он.
По словам Данилова, Медведчук сейчас дает показания и рассказывает, все, что происходило, с кем он работал, как он зарабатывал и т.д.
"Дальше, если будет возможность и необходимость поменять этого подонка на наших граждан, находящихся в плену, – я не вижу здесь ничего удивительного. Но сначала допросы-допросы, чтобы мы знали все, что и как происходило, кто чем занимался, когда это было", – резюмировал он.
Задержание Медведчука
- 12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Сеть тут же взорвалась разнообразными мемами на эту тему.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.
- Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил обменять задержанного Медведчука на мариупольцев.
- Публично Кремль открещивается от Виктора Медведчука и не собирается его официально забирать в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.
- Охранник, работавший на депутата "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, рассказал, что задержанный политик прятался в Киеве возле Протасового Яра в доме по адресу Яслинская, 11в. Трехэтажное здание расположено на площади около 800 квадратных метров.
- 18 апреля Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с призывом обменять его на защитников и жителей Мариуполя.