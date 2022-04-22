России Медведчук не нужен: Данилов рассказал об обмене

Решение об обмене Медведчука пока что нет, идут допросы

Данилов не видит необходимости сейчас в обмене / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в России никому не нужен. Об этом в интервью Суспільному рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Как я понимаю, россиянам не очень нужен Виктор Медведчук, попытки его супруги Оксаны Марченко обращаться ко всем и вся, что нужно сделать обмен, на сегодняшний день такого решения нет", – сказал он.

По словам Данилова, Медведчук сейчас дает показания и рассказывает, все, что происходило, с кем он работал, как он зарабатывал и т.д.

"Дальше, если будет возможность и необходимость поменять этого подонка на наших граждан, находящихся в плену, – я не вижу здесь ничего удивительного. Но сначала допросы-допросы, чтобы мы знали все, что и как происходило, кто чем занимался, когда это было", – резюмировал он.

Задержание Медведчука