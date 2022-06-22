Россия повторяет действия фашистской Германии: главные заявления властей за 22 июня

РФ воспроизводит кровавые страницы истории и каждый шаг нацистов

Путина ждет трибунал. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 119-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают наступать на Славянск. Кремль дублирует действия нацистской Германии, а Украина получила статус партнера-участника инициативы Триморья.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 22 июня.

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Президент Украины к участникам телемарафона Embrace Ukraine – #StrivingTogether

Президент Владимир Зеленский обратился к участникам благотворительного телемарафона Embrace Ukraine – #StrivingTogether, который состоялся в Амстердаме и заявил, что до исторического решения Европейского Союза относительно Украины осталось несколько дней.

"Я уверен, что ни у кого из нас, ни у кого из вас нет сомнений, что Украина должна получить положительное решение. Мы это заслужили! И заслужили не только нашей смелостью и борьбой за свободу", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что нападение России на Украину восстановило в памяти украинцев худшие страницы истории.

"Российские бомбы разрушают города. Российские солдаты убивают тысячи мирных людей. Российское государство осуществляет даже массовую депортацию украинцев. Что это такое? Это атака России против всей свободной Европы, против наших общих ценностей. Против человеческих прав, верховенства права и конвенций, защищающих каждого человека в Европе и мире. Мы не позволим разрушить наши ценности!" – подчеркнул украинский лидер.

Глава государства также рассказал, что Украина расширяет пространство действия европейских ценностей – парламент ратифицировал Стамбульскую конвенцию.

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"И какое бы давление не оказывала Россия, мы все равно уверены, что будущее Европы – безусловно, светлое и свободное, потому что мы все вместе его защищаем! Я благодарен всем, кто поддерживает нас. Благодарю тебя за эту искренность, Амстердам! Ждем положительного европейского решения для Украины!" – подытожил Зеленский.

Ирландия заморозила российские активы

Ирландия заморозила российские активы на сумму 1,72 миллиарда евро. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"В рамках санкций была арестована элитная недвижимость, яхты, частные самолеты и финансовые активы россиян. Не так давно я выступал в парламенте Ирландии, где мы обсуждали усиление санкционного давления на Россию. Благодарю наших друзей", – написал Ермак.

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Россия воспроизводит каждый шаг нацистов

Россия повторяет действия фашистской Германии. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

"Сбрасывать бомбы в 4:30. Запретить слово "война". Обвинить в агрессии другие страны. Психиатры будущего будут исследовать, как Россия, которая годами выстраивала культ Второй мировой войны, начала воспроизводить кровавые страницы истории и каждый шаг нацистов. Название последней главы все знают – трибунал", – отметил Подоляк.

Украина получила статус партнера-участника инициативы Триморья

Страны-участники Инициативы трех морей, известной как Триморье, создали новый формат партнерства и предоставили Украине статус партнера-участника. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter.

"Украина получила статус партнера-участника Инициативы трех морей. Наша страна присоединилась к Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии, Словении. Для нас большая честь быть в такой компании", – написал Резников.

Оккупанты атакуют Славянск и обстреливают Харьков

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Агрессор проводил интенсивные артиллерийские обстрелы украинских позиций вблизи Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепиля. Кроме того, враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Украинка, Петровка, Шевелевка, Базалиевка и Прудянка", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что враг наступает на Славянск и ведет обстрел из реактивных систем залпового огня недалеко от Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки. Кроме того, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью выхода на административные границы Луганской области. Враг пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново.

Подробнее о ситуации на фронте рассказал телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0.":

Потери российских оккупантов составляют 34 230 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 34 230 солдат и 1496 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.06 ориентировочно составили:

личного состава 34230 (+130) человек ликвидировано,

танков ‒ 1496 (+0) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3614 (+8) ед,

артиллерийских систем – 752 (+0) ед,

РСЗО – 239 (+0) ед,

средств ПВО – 99 (+1) ед,

самолетов – 216 (+0) ед,

вертолетов – 182 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 614 (+3),

крылатых ракет – 137 (+0),

кораблей/катеров – 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2543 (+6) ед,

специальной техники – 60 (+1).

Ранее мы сообщали, что ВСУ мощно ударили по оккупантам на востоке.

Также напомним, Маляр объяснила, почему усилились обстрелы Харькова.