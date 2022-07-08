Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Выезд военнообязанных 🎆 "Хлопки" в России ⚔ Бои на Донбассе
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Россия угрожает миру сразу несколькими кризисами: главные заявления властей за 8 июля

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июля, 14:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Поставить Россию на место – глобальная задача номер один
Путин угрожает миру продовольственным и энергетическим кризисами. Фото: коллаж "Сегодня"
Путин угрожает миру продовольственным и энергетическим кризисами. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине идет 135-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают атаковать на Донбассе, в Киев прибыл командующий британской армией, а Россия угрожает миру продовольственным и энергетическим кризисами.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 8 июля.

Реклама

Ситуация на Донбассе очень тяжелая

Ситуация на Донбассе сегодня самая сложная из-за того, что враг имеет преимущество в вооружении. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу СNN.

"У нас разная ситуация по всему государству. Самая сложная – именно на Донбассе. У них больше артиллерии, у них больше РСЗО. У них больше жертв, но они не считают как технику, так и не считают жертв. Мы считаем наших людей. Мы делаем все, чтобы максимально сохранить людей. Это наше оружие, наш народ – наше оружие. Но мы хотим, чтобы такого преимущества прежде всего в артиллерийской технике не было в России", – сказал Зеленский.

В Киев прибыл командующий армией Великобритании

В Киев прибыл командующий британской армией Энтони Радакин. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Реклама

"На встрече с ним мы обсудили стратегические вопросы дальнейшего сотрудничества и материально-технической помощи. Я сделал акцент на важности тяжелого вооружения в этой войне. Нам его нужно больше и как можно скорее. Эффективность западного оружия уже видна на поле боя", – написал Ермак.

В Киев прибыл командующий британской армией Энтони Радакин
В Киев прибыл командующий британской армией Энтони Радакин / Фото: Генеральный штаб ВСУ

Войной в Кремле считают сталинскую математику – 20 миллионов потерь

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал слова президента России о том, что армия РФ еще не начинала активных боевых действий в Украине. Соответствующее заявление Подоляк сделал в своем Twitter.

"37 тысяч погибших российских военных +12 тысяч бойцов частных военных компаний. Общие санитарные потери – 98-117 тыс. человек. Ликвидированы 10 генералов. Превращено в металлолом 1605 танков, 405 самолетов/вертолетов. Россия еще не начинала воевать? Войной в Кремле считают только сталинскую математику – 20 миллионов потерь?" – написал он.

Михаил Подоляк: "Войной в Кремле считают сталинскую математику – 20 миллионов потерь"
Михаил Подоляк: "Войной в Кремле считают сталинскую математику – 20 миллионов потерь" / Фото: Офис Президента Украины

Реклама

Россия угрожает миру продовольственным и энергетическим кризисами

Россия угрожает миру продовольственным и энергетическим кризисами. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

"Выступил сегодня на министерской встрече G20 и призвал к решительному глобальному ответу на российскую агрессию, которая угрожает миру продовольственным и энергетическим кризисами. Поставить Россию на место – глобальная задача номер один, и сегодняшняя встреча доказала это", – написал Кулеба.

Дмитрий Кулеба выступил на министерской встрече G20 и призвал к решительному ответу на российскую агрессию. Фото: Twitter
Дмитрий Кулеба выступил на министерской встрече G20 и призвал к решительному ответу на российскую агрессию. Фото: Twitter

Враг имеет частичный успех на Донбассе

Российские оккупанты продолжают боевые действия и имеют небольшой успех в наступательных действиях в направлении Веселой Долины, а также в районе населенного пункта Спорное. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Спорное, Ивано-Дарьевка, Берестово, Покровское, Вершина, Владимировка, Зайцево, Кодема, Клиново и Нью-Йорк. Также нанес авиационные удары вблизи Углегорской ТЭС", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются перестрелки вдоль линии соприкосновения с минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии. Враг нанес авиаудары неподалеку от Васильевки, Авдеевки, Новоселовки, Веселого и Новомихайловки.

Подробнее о ситуации на фронте рассказал телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0.":

Потери российских оккупантов составляют 36 900 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 36 900 солдат и 1602 танка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 36 900 (+250) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1637 (+35);
  • боевых бронированных машин – 3811 (+14);
  • артиллерийских систем – 828 (+13);
  • РСЗО ‒ 247 (+0);
  • средств ПВО – 107 (+0);
  • самолетов – 217 (+0);
  • вертолетов – 187 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 669 (+2);
  • крылатые ракеты – 155 (+0);
  • корабли/катера ‒ 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2685 (+20);
  • специальная техника – 66 (+0).

В Генштабе сообщили, что наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Ситуация в Украине 8 июля

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Помощь во время войны
Больше новостей
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
"Разом нас багато"
Нас не подолати
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 8 июля
1
Личный состав 36900
Личный состав
2
Танки 1637
Танки
3
ББМ 3811
ББМ
4
Артиллерия 828
Артиллерия
5
Средства ПВО 107
Средства ПВО
6
РСЗО 247
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 669
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2685
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Поймал гранату - и вернул врагам… Юлиан Ступак – лейтенант, командир взвода 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Во время одной из атак россиян поймал брошенную в его окоп гранату и с ее помощью уничтожил врагов… Погиб в Харьковской области, прикрывая побратимов. Ему был всего 21 год. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2157К
2
Александр Усик Александр Усик
1698К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1660К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1150К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
1021К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
871К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
658К
8
Виталий Кличко Виталий Кличко
515К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Юлия Герасимова Юлия Герасимова
449К
У кого самый большой прогресс
Денежный вопрос
Что подорожает в июле?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

29.81

Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1837
2
Бельгия Бельгия
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франция Франция
1764
5
Англия Англия
1737
6
Испания Испания
1716
7
Италия Италия
1713
8
Нидерланды Нидерланды
1679
9
Португалия Португалия
1675
10
Дания Дания
1665
Какое место у Украины
Афиша июля

5-31 июля с 10:00

Выставка "Між небом та землею"

7 июля в 20:00

Концерт группы "КАЗКА"

22 июля в 17:00

Концерт Verka Serduchka
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.5/36.0
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.55/36.1
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.1/36.7
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.7/36.1
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.3/36.3
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.3/36.3
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.8/36.2
9
OTP Bank OTP Bank
31.9/34.9
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21544.54

Binance Coin (BNB)

238.85

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

51.81

Theta (THETA)

1.23

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Haute Couture
Расписание Fashion Weeks

Париж. Франция

3 – 7 июля

Париж. Франция

Маями. США

14 – 21 июля

Маями. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 сентября

Нью-Йорк. США

Лондон. Англия

16 – 20 сентября

Лондон. Англия

Милан. Италия

20 – 26 сентября

Милан. Италия
Детали модных показов
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
50 Cent, 06.07 — 47 лет
50 Cent, 06.07 — 47 лет
Том Хэнкс, 09.07 — 66 лет
Том Хэнкс, 09.07 — 66 лет
Влад Яма, 10.07 — 40 лет
Влад Яма, 10.07 — 40 лет
Джессика Симпсон, 10.07 — 42 года
Джессика Симпсон, 10.07 — 42 года
Джорджо Армани, 11.07 — 88 лет
Джорджо Армани, 11.07 — 88 лет
1 /2
Лучше, чем кино
Выбираем книгу месяца
Буду читать

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять