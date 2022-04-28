Россию ждет бедность невиданных масштабов: главные заявления властей за 28 апреля

В Украине 64-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают наступление на востоке нашей страны, Россию могут внести в список государств-спонсоров терроризма, а из-за экономических санкцию Москву ждет бедность.
Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 28 апреля.
Президент Украины подвел итоги 63-х суток войны против России
В ночь на 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам и заявил, что готовится важное решение Евросоюза – убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также приостановить действие антидемпинговых тарифов.
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"Обсудил сегодня подробности этого предложения с президентом Урсулой фон дер Ляйен. Благодарен ей лично и всем нашим европейским друзьям за этот шаг. Именно сейчас это позволит сохранить по максимуму экономическую активность в Украине, наше национальное производство", – сказал Зеленский.
Президент отметил, что Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис на всех базовых рынках и особенно на продовольственном.
"Украинский экспорт поможет стабилизировать рынки. Следовательно, это выгодно не только нам, но и всем европейцам. Жителям всех стран, по которым могут ударить российские деструктивные амбиции", – сказал он.
Зеленский также рассказал о своем разговоре с президентом Индонезии.
"Подчеркнул, что для миллионов людей в разных странах угроза голода будет сохраняться, пока Россия не станет искать мир с Украиной. Именно из-за этой войны, развязанной Россией, десятки государств оказались в условиях, когда они не могут быть уверены в стабильности для своих людей. Благодарен Индонезии за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства, за честную и ответственную позицию в ходе голосования в ООН. Благодарен также за приглашение принять участие в саммите "Большой двадцатки" в текущем году", – отметил украинский лидер.
Сообщил президент и о разговоре с премьер-министром Италии Мари Драги
"Ценим поддержку Италией действительно эффективных санкций, способных прекратить войну", – сказал Зеленский.
Кроме того, украинский президент подчеркнул, что Россия начало новую серию энергетического шантажа европейцев.
"Решение оборвать поставки газа в Польшу и Болгарию – очередной аргумент в пользу того, что никто в Европе не может надеяться на сохранение любого нормального экономического сотрудничества с Россией. Россия рассматривает как оружие не только газ, но и любую торговлю, а объединенную Европу как мишень. Поэтому, чем скорее все в Европе признают, что нельзя зависеть в торговле от России, тем скорее можно будет гарантировать стабильность европейским рынкам", – заявил Зеленский.
Нардепа "Слуги народа" Ковалева обвинили в госизмене
Партия "Слуга народа" и ее фракция в Верховной Раде Украины выступили с совместным заявлением, в котором обвинили в государственной измене народного депутата Алексея Ковалева. В заявлении политсилы отмечается, что нардеп Ковалев, избранный в избирательном округе 186 (Херсонская область), в настоящее время находится на временно захваченной российскими оккупантами территории.
"Судя по его интервью медиа – находится вполне добровольно. Он общается с российскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации. Он, по его словам, осуществляет на временно захваченной территории деятельность по оказанию гуманитарной помощи. Кроме того, он не посещает пленарные заседания Верховной Рады Украины, не участвует в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты. Адекватных объяснений по поводу своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил", – заявили в партии и фракции.
Отмечается, что поведение Ковалева и случаи его общения с оккупационными войсками вызывают подозрение в осуществлении им государственной измены. В "Слуге народа" приняли решение о приостановлении членства Алексея Ковалева во фракции и обратились в Офис генпрокурора и СБУ с призывом возбудить уголовное дело против Ковалева.
"По выводам следствия партия и фракция примут политические решения по этому депутату", – говорится в заявлении.
Россию ожидает бедность невиданных масштабов
В результате введения эмбарго на российские энергоносители Российскую Федерацию ожидает бедность в невиданных ранее масштабах. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.
"Быстро перестроиться на альтернативные каналы поставки будет дорого, но не так дорого, как когда этого не сделать. В среднесрочной перспективе Москву ждет тотальная экономическая и политическая изоляция. Как следствие – бедность в масштабах, которых Россия еще не видела", – написал он.
Россию могут внести в список стран-спонсоров терроризма
Украина приближается к тому, чтобы Россию добавили в список государств-спонсоров терроризма. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
"В санкционном плане группы Макфола-Ермака мы предусмотрели внесение России в список стран-спонсоров терроризма. Наша команда экспертов всегда подчеркивала важность такого шага для Украины. Мы приближаемся к нашей цели. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Белом Доме рассматривают возможность внесения России в список стран-спонсоров терроризма. Такое решение – это дополнительные штрафы, ограничения на иностранную помощь, запрет на экспорт оборонных товаров, которые еще больше ослабят РФ", – написал Ермак.
Оккупанты продолжают наступление на востоке
Российские оккупанты продолжает наступательные действия на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 28 апреля.
"Россия увеличивает темпы проведения наступательной операции. Практически по всем направлениям российские оккупанты оказывают интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить удары и огневые поражения артиллерией по Харькову. Основные усилия оккупантов сосредоточены на Изюмском направлении. Силами имеющихся подразделений противник пытается провести наступление в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха. С целью усиления наступающей группировки в город Изюм оккупанты дополнительно переместили подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники.
Потери российских оккупантов составляют 22 800 человек
С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 22 800 солдат и 970 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 22 800 (+400) человек ликвидировано.
- танков ‒ 970 (+31) ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 2389 (+47) ед.,
- артиллерийских систем – 431 (+10) ед.,
- РСЗО ‒151 (+2) ед.,
- средства ПВО ‒ 72 (+1) ед.,
- самолетов – 187 (+2) ед.,
- вертолетов – 155 (+0) ед.,
- автомобильной техники ‒ 1688 (+22) ед.,
- корабли /катера ‒ 8 (+0) ед.,
- цистерн с ГСМ ‒ 76 (+0).,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 215 (+8).
- Специальная техника – 31 (+0).
- Пусковые установки ОТРК/ТРК ‒ 4 (+0).
"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Запорожском и Изюмском направлениях", – говорится в сообщении.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что все больше российских военных начинают бунтовать и отказываются идти на войну в Украине после того, как их подразделения потерпели сокрушительное поражение от ВСУ.
Также мы информировали, что на линии фронта в Луганской и Донецкой областях отбито девять атак врага за последние сутки. ВСУ уничтожили множество вражеской техники.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."