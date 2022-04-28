Россию ждет бедность невиданных масштабов: главные заявления властей за 28 апреля

Москву ожидает тотальная экономическая и политическая изоляция

Подоляк: "Из-за эмбарго на российские энергоносители РФ ожидает бедность". Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 64-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают наступление на востоке нашей страны, Россию могут внести в список государств-спонсоров терроризма, а из-за экономических санкцию Москву ждет бедность.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 28 апреля.

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Президент Украины подвел итоги 63-х суток войны против России

В ночь на 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам и заявил, что готовится важное решение Евросоюза – убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также приостановить действие антидемпинговых тарифов.

"Обсудил сегодня подробности этого предложения с президентом Урсулой фон дер Ляйен. Благодарен ей лично и всем нашим европейским друзьям за этот шаг. Именно сейчас это позволит сохранить по максимуму экономическую активность в Украине, наше национальное производство", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис на всех базовых рынках и особенно на продовольственном.

"Украинский экспорт поможет стабилизировать рынки. Следовательно, это выгодно не только нам, но и всем европейцам. Жителям всех стран, по которым могут ударить российские деструктивные амбиции", – сказал он.

Зеленский также рассказал о своем разговоре с президентом Индонезии.

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"Подчеркнул, что для миллионов людей в разных странах угроза голода будет сохраняться, пока Россия не станет искать мир с Украиной. Именно из-за этой войны, развязанной Россией, десятки государств оказались в условиях, когда они не могут быть уверены в стабильности для своих людей. Благодарен Индонезии за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства, за честную и ответственную позицию в ходе голосования в ООН. Благодарен также за приглашение принять участие в саммите "Большой двадцатки" в текущем году", – отметил украинский лидер.

Сообщил президент и о разговоре с премьер-министром Италии Мари Драги

"Ценим поддержку Италией действительно эффективных санкций, способных прекратить войну", – сказал Зеленский.

Кроме того, украинский президент подчеркнул, что Россия начало новую серию энергетического шантажа европейцев.

"Решение оборвать поставки газа в Польшу и Болгарию – очередной аргумент в пользу того, что никто в Европе не может надеяться на сохранение любого нормального экономического сотрудничества с Россией. Россия рассматривает как оружие не только газ, но и любую торговлю, а объединенную Европу как мишень. Поэтому, чем скорее все в Европе признают, что нельзя зависеть в торговле от России, тем скорее можно будет гарантировать стабильность европейским рынкам", – заявил Зеленский.

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Нардепа "Слуги народа" Ковалева обвинили в госизмене

Партия "Слуга народа" и ее фракция в Верховной Раде Украины выступили с совместным заявлением, в котором обвинили в государственной измене народного депутата Алексея Ковалева. В заявлении политсилы отмечается, что нардеп Ковалев, избранный в избирательном округе 186 (Херсонская область), в настоящее время находится на временно захваченной российскими оккупантами территории.

"Судя по его интервью медиа – находится вполне добровольно. Он общается с российскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации. Он, по его словам, осуществляет на временно захваченной территории деятельность по оказанию гуманитарной помощи. Кроме того, он не посещает пленарные заседания Верховной Рады Украины, не участвует в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты. Адекватных объяснений по поводу своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил", – заявили в партии и фракции.

Отмечается, что поведение Ковалева и случаи его общения с оккупационными войсками вызывают подозрение в осуществлении им государственной измены. В "Слуге народа" приняли решение о приостановлении членства Алексея Ковалева во фракции и обратились в Офис генпрокурора и СБУ с призывом возбудить уголовное дело против Ковалева.

"По выводам следствия партия и фракция примут политические решения по этому депутату", – говорится в заявлении.

Россию ожидает бедность невиданных масштабов

В результате введения эмбарго на российские энергоносители Российскую Федерацию ожидает бедность в невиданных ранее масштабах. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

"Быстро перестроиться на альтернативные каналы поставки будет дорого, но не так дорого, как когда этого не сделать. В среднесрочной перспективе Москву ждет тотальная экономическая и политическая изоляция. Как следствие – бедность в масштабах, которых Россия еще не видела", – написал он.

Россию могут внести в список стран-спонсоров терроризма

Украина приближается к тому, чтобы Россию добавили в список государств-спонсоров терроризма. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"В санкционном плане группы Макфола-Ермака мы предусмотрели внесение России в список стран-спонсоров терроризма. Наша команда экспертов всегда подчеркивала важность такого шага для Украины. Мы приближаемся к нашей цели. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Белом Доме рассматривают возможность внесения России в список стран-спонсоров терроризма. Такое решение – это дополнительные штрафы, ограничения на иностранную помощь, запрет на экспорт оборонных товаров, которые еще больше ослабят РФ", – написал Ермак.

Оккупанты продолжают наступление на востоке

Российские оккупанты продолжает наступательные действия на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 28 апреля.

"Россия увеличивает темпы проведения наступательной операции. Практически по всем направлениям российские оккупанты оказывают интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить удары и огневые поражения артиллерией по Харькову. Основные усилия оккупантов сосредоточены на Изюмском направлении. Силами имеющихся подразделений противник пытается провести наступление в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха. С целью усиления наступающей группировки в город Изюм оккупанты дополнительно переместили подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники.

Потери российских оккупантов составляют 22 800 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 22 800 солдат и 970 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 22 800 (+400) человек ликвидировано.

танков ‒ 970 (+31) ед.,

боевых бронированных машин ‒ 2389 (+47) ед.,

артиллерийских систем – 431 (+10) ед.,

РСЗО ‒151 (+2) ед.,

средства ПВО ‒ 72 (+1) ед.,

самолетов – 187 (+2) ед.,

вертолетов – 155 (+0) ед.,

автомобильной техники ‒ 1688 (+22) ед.,

корабли /катера ‒ 8 (+0) ед.,

цистерн с ГСМ ‒ 76 (+0).,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 215 (+8).

Специальная техника – 31 (+0).

Пусковые установки ОТРК/ТРК ‒ 4 (+0).

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Запорожском и Изюмском направлениях", – говорится в сообщении.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что все больше российских военных начинают бунтовать и отказываются идти на войну в Украине после того, как их подразделения потерпели сокрушительное поражение от ВСУ.

Также мы информировали, что на линии фронта в Луганской и Донецкой областях отбито девять атак врага за последние сутки. ВСУ уничтожили множество вражеской техники.