С начала войны в Украине погибли 219 детей – Денисова

С начала вторжения российской федерации в Украине погибло 219 детей и пострадало 405 детей.
Об этом сообщает Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 16 апреля со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, нуждающихся в подтверждении.
"Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия", – написала она.
Далее по теме
Зеленский озвучил число погибших украинских военных с начала войны
В настоящее время украинские чиновники считают, что на войне погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN 16 апреля.
Он добавил, что около 10 тысяч украинских военнослужащих получили ранения и что "трудно сказать, сколько из них выживет".
Читайте другие новости "Сегодня":
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."