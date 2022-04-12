Тела устилают улицы ковром: мэр Мариуполя назвал число погибших мирных жителей

Оккупанты свозят тела горожан в холодильники ТЦ и сжигают в мобильных крематориях

Вадим Бойченко: "В Мариуполе более 10 тысяч погибших мирных жителей". Фото: коллаж "Сегодня"

Во время российской осады Мариуполя погибли более 10 тысяч мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко в комментарии для Associated Press.

По его словам, количество погибших может превысить 20 тысяч, поскольку после недели атак и лишений, тела мариупольцев "устилали улицы ковром". Вадим Бойченко также обвинил российских оккупантов в том, что они в течение нескольких недель блокировали въезд в город конвоев с гуманитарной помощью, пытаясь скрыть происходящее там от внешнего мира.

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Мэр Мариуполя также добавил, что россияне доставили большое количество тел в здание одного из торговых центров, где есть складские помещения и холодильники. Приехали мобильные крематории в виде грузовиков.

"Приехали мобильные крематории в виде грузовиков: открываешь, а внутри труба и эти тела сжигают", – рассказал Бойченко.

Как сообщал сайт "Сегодня", после широкой международной огласки геноцида в Буче Киевской области высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе. По данным мэрии, оккупанты собирают и сжигают тела убитых в мобильных крематориях. Координирует работу этих групп непосредственно самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко.

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Также мы информировали, что российская армия завозила в Украину мобильные крематории не для сжигания своих солдат, как считалось ранее, а чтобы скрыть свои военные преступления.