Арахамия назвал условия для проведения референдума в Украине

Глава фракции "Слуга народа" напомнил, что в условиях военного положения референдум невозможен

Давид Арахамия подвел итоги переговоров с Россией / Фото: Коллаж: Сегодня

Референдум в Украине о возможных изменениях в Конституцию и условиях мира с Россией возможен только после прекращения боевых действий.

Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа", участник переговоров с РФ Давид Арахамия на брифинге по итогам встречи в Турции, который транслировал канал "Украина 24".

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"Во-первых, я хочу от манипуляций уйти. В социальных сетях начали предварительные вбросы делать – какой-то референдум через "Дію". У нас есть закон об общенациональном референдуме, он принят в Верховной Раде, он не может ни в условиях военного положения работать, ни в условиях чрезвычайного положения. Должен быть полный мир, не должно быть никакой агрессии, только после этого можно запускать такие процессы. Это очень важно", – заявил Арахамия.

Как отметил участник переговоров, российская сторона заявила, что признает Венскую конвенцию о праве международных договоров.

"Они сказали, что признают. Для нас это очень важно, поскольку там есть 52-53 статья, которая говорит, что если любой международный договор заключен под давлением, этот договор можно считать никчемным. Для того чтобы он действительно работал, и все стороны согласились, должен быть полный мир на территории Украины, никаких иностранных вооруженных сил", – сказал он.

По словам Арахамии, если все стороны примут такую ​​позицию, "это будет означать прекращение войны, полный отвод войск, затем 3-3,5 млн человек, которые за границей, должны вернуться домой, затем запускать все внутренние и международные механизмы, которые нам нужно будет провести".

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