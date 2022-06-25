Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Отступление из Северодонецка 👊 Литва против Кремля ☠ Наступление на Киев? Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Украина накажет РФ за ракетные обстрелы: главные заявления властей за 25 июня

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 июня, 13:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Оккупанты все еще пытаются запугать Украину
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна заслужила статус кандидата в члены Евросоюза, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как работают американские РСЗО, а советник главы ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал новые ракетные обстрелы украинских городов.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 25 июня.

Реклама

Зеленский заявил, что Украина одолеет путь в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза. По его словам, Украина полностью заслужила этот статус.

"Мы говорим: Украине предоставили статус кандидата в ЕС. Давайте говорить: Украина получила статус кандидата в ЕС. Разве он упал нам с неба? Разве мы мало прошли и сделали? Сегодня мы акцентируем внимание на семи требованиях ЕС. Да. Это правда. Но разве это пугает нас? Нет. Потому что перед этим мы успешно выполнили сотни. Давайте не забудем об этом. Не для хвастовства. А для веры в то, что мы точно преодолеем этот путь. Мы преодолели 7 тысяч метров, поэтому не остановимся – возьмем свой Эверест", – сказал президент.

Залужный показал американские РСЗО в Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что американские реактивные системы залпового огня M142 HIMARS "уже работают в интересах обороны Украины".

Реклама

"Артиллеристы ВСУ мастерски поражают определенные цели – военные объекты врага на нашей, украинской, территории. Спасибо американскому народу за предоставленное вооружение! Наша цель – победа", – отметил он.

Подоляк отреагировал на ракетный удар по Украине

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя мощный ракетный удар оккупантов, заявил, что Украина "обязательно накажет зло".

"48 российских крылатых ракет. В течение ночи. По всей территории Украины. Исключительно по гражданским объектам… Россия все еще пытается запугать Украину, вызвать панические настроения и заставить бояться Z-монстров… Украина все знает, ко всему готова и обязательно за все зло накажет…" – заявил Подоляк.

48 російських крилатих ракет. Протягом ночі. По всій території України. Винятково по цивільних об'єктах… Росія все ще намагається залякати Україну, викликати панічні настрої та змусити боятися Z-монстрів… Україна все знає, до всього готова й обов’язково за все зло покарає…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 25, 2022

Тимошенко рассказал о подготовке к учебному году в Украине

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что новый учебный год в Украине планируют начать в оффлайн-режиме, но при соблюдении мер безопасности.

Реклама

По его словам, занятия планируют начать 1 сентября "при условии безопасной ситуации в регионе".

Для этого в учебных заведениях проводятся мероприятия по усилению безопасности, в частности, подготовка бомбоубежищ и создание запасов воды и медикаментов.

Маляр призвала не комментировать боевые действия

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что публичная огласка о ходе военных операций наносит ущерб работе ВСУ.

"Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлений Генштаба отчасти срывает военные операции – как это было вчера и позавчера по Северодонецку. Когда просто не дали ВСУ доделать запланированное", – подчеркнула Маляр.

Генштаб доложил о ходе боевых действий

Оккупанты на Донбассе пытаются штурмовать позиции украинской армии на Славянском направлении. Также российские подразделения пытаются заблокировать Лисичанск.

Военные РФ продолжают наносить ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 25.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 34 700 (+170) человек ликвидировано;
  • танков – 1511 (+4) единиц;
  • боевых бронированных машин – 3645 (+8) единиц;
  • артиллерийских систем – 764 (+5) единицы;
  • РСЗО – 241 (+0) единица;
  • средств ПВО – 99 (+0) единиц;
  • самолетов – 217 (+1);
  • вертолетов – 184 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4);
  • крылатых ракет – 137 (+0);
  • кораблей/катеров – 14 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2560 (+7) единиц;
  • специальной техники – 60 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях. Данные уточняются.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в цитатах
Помощь во время войны
Больше новостей
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 25 июня
1
Личный состав 34700
Личный состав
2
Танки 1511
Танки
3
ББМ 3645
ББМ
4
Артиллерия 764
Артиллерия
5
Средства ПВО 99
Средства ПВО
6
РСЗО 241
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 184
Вертолеты
9
БПЛА 626
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2560
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Разведчик с позывным “Кот” и снайпер “Белка” - бойцы 97-го батальона 60-й отдельной пехотной бригады. Познакомились после ранений на Донбассе (оба воевали в АТО), запланировали женитьбу, но после 24 февраля поняли, что не смогут сидеть дома, и пошли на фронт, где и обвенчались…
История любви
Куда вложить деньги?
Все в банк!
Хит лета 2022 🔥
Слушать трек
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.73

Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1837
2
Бельгия Бельгия
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франция Франция
1764
5
Англия Англия
1737
6
Испания Испания
1716
7
Италия Италия
1713
8
Нидерланды Нидерланды
1679
9
Португалия Португалия
1675
10
Дания Дания
1665
Какое место у Украины
Опрос
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.6
2
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.7
3
ПУМБ ПУМБ
35.1/35.7
4
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.0/35.5
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
34.9/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.7/35.55
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.6/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
33.0/35.25
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
Как не потерять деньги💰
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21340.29

Binance Coin (BNB)

237.51

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

56.43

Theta (THETA)

1.44

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
41,91
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
41,97
-
-
57,49
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Love is... 💙💛
За что мы любим Ужгород
Сакуры в Ужгороде

Сакуры в Ужгороде

Торт "Ужгород"

Торт "Ужгород"

Дегустационный зал "СыроВина"

Дегустационный зал "СыроВина"

Бограч

Бограч

Ужгородский замок

Ужгородский замок

Посетить город после победы
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
Николь Кидман, 20 июня — 56 лет
Николь Кидман, 20 июня — 56 лет
принц Уильям, 21 июня — 40 лет
принц Уильям, 21 июня — 40 лет
Крис Пратт, 21 июня — 43 года
Крис Пратт, 21 июня — 43 года
Сергей Притула, 22 июня — 41 год
Сергей Притула, 22 июня — 41 год
Ариана Гранде, 26 июня — 29 лет
Ариана Гранде, 26 июня — 29 лет
1 /2
Instagram недели
Аккаунт про супергероев современности — ВСУ
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на льняные костюмы
Обновляем летний гардероб
Дополняем босоножками

Дополняем босоножками

Стилизируем с кроссовками

Стилизируем с кроссовками

Сочетаем с сандалиями

Сочетаем с сандалиями

Купить украинское🇺🇦

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять