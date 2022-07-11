Украина после войны – Зеленского сменит Федоров, а Порошенко будет защищать русский язык

Пока на фронте относительное затишье, Segodnya.ua делает прогноз о том, какой будет наша страна после разгрома орды Кремля

В Украине сохранится двупартийная система, а Петр Порошенко имеет все шансы стать лидером оппозиции / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина вступит в НАТО быстрее, чем в ЕС. Петр Порошенко станет отстаивать права русскоязычных. Зеленский сделает своим преемником руководителя Минцифры Михаила Федорова. Все эти утверждения звучат не слишком убедительно. Но они укладываются в реалистичный прогноз послевоенного будущего Украины, сделать который Segodnya.ua вдохновила конференция в Лугано о восстановлении украинской экономики.

На конференции была озвучена фантастическая цифра: нам потребуется 750 миллиардов долларов в течение 10 лет. Чтобы получить эти деньги, Украине придется приложить значительные усилия.

Прогноз о том, как будут развиваться события, мы сделали, следуя научной логике американского политолога Джорджа Фридмана, автора книги Следующие сто лет: прогноз на XXI век. Мировые прогнозы Фридмана уже начали сбываться.

Украина после войны

Запад нам поможет, деньги России будут направлены на восстановление Украины, новый план Маршалла – все это больше слоганы, которые помогают не впасть в уныние в военное время. Украина столкнется с серьезными проблемами, как только прекратятся военные действия.

Эти проблемы коснутся каждого, но все-таки разные сферы пострадают неодинаково:

Самый серьезный урон понесет украинский промышленный капитал. Многие большие предприятия уже разрушены в результате ударов врага. Чтобы их восстановить, потребуются значительные средства, которых может и не оказаться. Также большие вливания средств в послевоенное время будут казаться рискованными из-за перспективы возобновления боев. Ряд промышленных групп может уйти с рынка. Пострадает банковская система. У нее возникнут проблемы из-за очевидного сейчас снижения курса гривни к мировым валютам. Вторая проблема – невозвращение кредитов как от крупных заемщиков, так и от физлиц, связанное с уничтоженным имущества, банкротствами, выездом за пределы Украины. В этой ситуации банки не смогут активно инвестировать в экономику. Строго говоря, украинские банки этого никогда и не делали. Внешней финпомощи окажется мало, чтобы решить эти и другие проблемы, которые встанут перед страной.

Зеленский и его правительство постараются компенсировать эти дыры тем, что они умеют делать лучше всего. А именно: они будут искать внешних инвесторов и привлекать их средства. По сути, у Зеленского нет никакого другого пути, который после войны помог бы остановить сползание Украины в пропасть.

У Владимира Зеленского будет не слишком много свободы для маневра после завершения войны. Придется делать то, что требует ситуация и отказаться от мечтаний / Фото: slovoidilo.ua

Кроме того, Зеленский и его команда во время войны показали отличную способность к переговорам, причем даже предельно жестким и рискованным. Эти переговоры позволили Зеленскому добиться поставки тяжелых вооружений – то, чего Запад не хотел делать в первые недели войны. Также эти переговоры помогли Зеленскому обрасти связями на Западе и, что не менее важно, понять логику принятия решений в западных политических кругах. Это очень пригодится на этапе послевоенного восстановления.

Путь через инвестиции компенсировать военные потери украинской экономики для команды Зеленского представляется самым вероятным. Это и будет его послевоенная политическая программа.

Ради достижения своих целей команде Зеленского придется быстро провести реформы, с которыми Украина медлила в последние годы. Любая финансовая помощь Украине после войны также будет зависеть от эффективности этих реформ. В частности, это касается работы антикоррупционных органов – всяких там НАБУ, САП, антикоррупционных судов. Также потребуется принять законодательство против отмывания денег.



Вступление в НАТО из экономических соображений

Прежние власти в той или иной степени были зависимы от украинского промышленного лобби, которое, как могло, препятствовало открытию рынков для западного капитала. Просто наши не хотели конкурировать с американцами и европейцами, у которых, безусловно, больше средств, больше опыта, самые передовые технологии.

Это отлично видно на истории с продажей земли. Самыми ярыми противниками, влиявшими на общественное мнение, были "лендлорды" – владельцы крупных агрохолдингов, обрабатывавшие землю, не тратя средств на ее приобретение. В Украине около 45 холдингов владели большей частью всех земель сельхозназначения.

После войны влияние промышленного лобби ослабнет. Даже не потому, что Зеленский такой честный и независимый. Просто у промышленников не хватит ресурсов – по ним военные действия ударят сильнее всего.

Но привлечь инвесторов будет непросто даже в условиях прозрачной экономики, когда все работают по закону и конкурируют на равных. Причина – угроза возобновления войны с Россией.

На каких бы условиях ни был заключен мир или перемирие, эта угроза будет казаться реальной. В возобновлении военных действий, например, абсолютно уверен Алексей Арестович. И западные инвесторы побоятся вкладывать значительные средства в украинскую экономику, поскольку эти средства могут быть уничтожены в ходе новой войны. Но тут есть очевидное решение – вступление в НАТО.

Сейчас вступление в НАТО кажется маловероятным. Однако Украина вступит в НАТО вовсе не в течение десятилетий. Скорее всего, это случится через 2-3 года после прекращения военных действий. И вероятно, раньше, чем состоится вступление Украины в Евросоюз.

НАТО будет рассматриваться как гарант безопасности. Несмотря на угрожающую риторику, Россия, нападавшая на Грузию, Молдову, Украину, никогда не трогала страны Североатлантического альянса и едва ли решится на это в будущем. Можно предположить, что Украина вступит в НАТО по какой-нибудь специальной процедуре. Это произойдет в тот момент, когда Россия значительно ослабнет в военном и политическом смысле.

Вступление в НАТО будет экономически мотивированным. Это будет внешняя гарантия для инвесторов защиты их средств. Внутренними гарантиями будут полноценно работающие антикоррупционные институты.



После второго срока Зеленскому придется искать преемника

Зеленский, который сейчас пользуется безусловной поддержкой, без труда переизберется на второй срок на выборах 2024 года. Это, вероятно, произойдет, даже если предстоящие два года будут чрезвычайно тяжелыми. И даже притом, что его рейтинг в течение этих двух лет будет неуклонно снижаться.

За это время Зеленский сумеет реализовать свою послевоенную программу: восстановление экономики, борьба с коррупцией, привлечение иностранных инвестиций.

Это практически неизбежно, поскольку альтернативой все время будет сползание в хаос и потеря власти. У Зе-команды есть шанс выиграть и выборы в 2028 году, хотя сам Зеленский не сможет выдвигаться на пост президента.

Его наиболее вероятным преемником является Михаил Федоров, глава Минцифры. Причина в том, что роль Федорова в послевоенных реформах существенно вырастет, станет ключевой.

Ведь электронное управление государством – лучшее лекарство от коррупционных злоупотреблений. Деньги в электронном виде сложнее спрятать. А электронные декларации можно проверять без участия людей.

Значение работы Михаила Федорова на посту главы Минцифры будет возрастать по мере реформ / Фото: Информатор

Даже при той высокой поддержке, которую Зеленский имеет на данный момент, в Украине маловероятен сценарий узурпации власти. В нашей стране будет двухпартийная система. Альтернативой курсу Зеленского может стать только партия Порошенко.

Почему в Украине будет двухпартийная система

Несмотря на обилие политических партий, в Украине уже существует двухпартийная система. Причина – в особенностях устройства страны.

В Украине был промышленный юго-восток, где от нормального функционирования больших предприятий зависело благополучие целых городов, таких как Кривой Рог или Мариуполь. Предприятия были нацелены на экспорт, поэтому им требовалась недорогая рабочая сила и стабильная гривня. Интересы промышленного востока отстаивала, например, Партия регионов при Януковиче или безымянная партия Кучмы. Его, как "красного директора", избирали жители востока.



Сборная партия востока была консервативной, ее идеологами в разное время выступали такие люди, как Азаров или Порошенко. Когда Порошенко был президентом, то отстаивал интересы промышленников, ведь он и сам был крупным промышленником, так как владел предприятием "Кузня на Рыбальском".

Николай Азаров и Виктор Янукович были классическими консерваторами, даже если сами этого не знали / Фото: Информатор

Консерваторы выступали за бюджет без дефицита и стабильную гривню. Это требовалось, чтобы успешно продавать за рубеж украинские товары. Доходы украинцев их интересовали гораздо меньше. Тем более что дешевая рабочая сила делает экспорт более дешевым, а значит, более конкурентным.

Также в Украине были центральные и западные области, где преобладал средний и мелкий бизнес. А крупный бизнес из западных регионов был нацелен на импорт. Примером может служить Александр Герега, хозяин гипермаркетов "Эпицентр К".

Таким людям, как Герега, не очень важно, сколько Украина экспортирует товаров. Гереге важнее, чтобы украинцы были достаточно богаты, чтобы покупать больше товаров в его гипермаркете. Такие же интересы у среднего и малого бизнеса, которым сделки на внутреннем рынке заключать проще и быстрее, даже если они занимаются в том числе и экспортом.

Александр Герега – отличный пример украинского бизнеса, зарабатывающего на импорте. В его интересах, чтобы люди богатели. / Фото: liga.net

Партия запада Украины была либеральной. Вроде партии Меркель в Германии – ХДС. Ее первым идеологом был, вероятно, Вадим Гетьман. Виктор Ющенко стал президентом от этой партии запада, как бы она при нем ни называлась.

Западники всегда были за увеличение заработной платы и социальных пособий. У людей появлялись бы свободные деньги, они бы покупали больше товаров. Это было бы на руку импортерам, а также малому и среднему бизнесу.

При этом увеличение выплат, включая социальные, приводит к небольшой инфляции. Но такая инфляция подстегивает экономический рост.

Ни один из этих двух подходов – консервативный на востоке или либеральный на западе – не является лучшим. Они должны меняться, чтобы поддерживать устойчивость в экономике. Поэтому Украина "обречена" на двухпартийную систему.

Ну, например, когда побеждают либералы, как это было при Ющенко, доходы людей начинают расти. Однако начинает падать экспорт, а значит, государственные доходы сокращаются. Это делает экономику неустойчивой.

Виктор Ющенко добился экономического роста, повышая социальные выплаты. У людей стало больше денег – они стали больше покупать / Фото: hromadske.tv

А когда рулят консерваторы, люди остаются бедными и растет социальное недовольство. В конце эпохи Кучмы уже были преодолены последствия распада СССР, были накоплены значительные бюджетные ресурсы. Денег было столько, что в 2003 году Украина без проблем могла погасить все свои внешние долги. Но люди не ощущали этого, получая небольшие зарплаты и мизерные пенсии. На внутреннем рынке царил застой – людям не на что было делать покупки. Поэтому в 2004 году произошла Оранжевая революция, и курс сменился с консервативного на либеральный. И за время пришедшего на смену Кучме Ющенко пенсии, к примеру, выросли почти в 10 раз.

Что будет делать Порошенко

Порошенко, как самый влиятельный оппозиционный политик, столкнется (уже столкнулся) с большой проблемой: слишком высок рейтинг его конкурента. Ему придется действовать гибко, чтобы остаться на плаву.

В условиях политики Зеленского, направленной на борьбу с коррупцией и евроинтеграцию, Порошенко станет полюсом, к которому начнут стекаться все обиженные и недовольные действующей властью.

А кто больше всего пострадал от войны? Промышленники! У Зеленского не будет объективно возможности защищать интересы этой категории. Он вынужден будет играть против украинских промышленников, включая агросектор, – иначе ему не спасти украинскую экономику. Тут Порошенко окажется очень кстати.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский останутся главными политическими соперниками в послевоенное время / Фото: wikimedia

Но есть парадокс: регионы, способные дать на выборах больше всего голосов за партию промышленников-консерваторов Порошенко, – это восток. Чтобы понравиться избирателям востока, Порошенко придется изменить свою риторику по поводу языка и, возможно, церкви – его любимого детища ПЦУ. В риторике Порошенко также станет меньше еврооптимизма и больше защиты национальных интересов.

Грубо говоря, Порошенко придется заговорить на русском, чтобы продолжить успешную политическую карьеру. Потому что часть западных избирателей за него проголосует в любом случае. Но для победы на выборах ему этого будет мало. Еще придется очаровать восток и юг страны.

Такой парадокс в духе двухпартийной системы. Пример – США. Как известно, Демократическая партия происходит с рабовладельческого аграрного юга. А Республиканская партия, основанная Авраамом Линкольном, ранее отстаивала интересы прогрессивного промышленного севера. Две эти партии постоянно сражались друг с другом за электорат и в конечном счете поменялись им. Республиканцы теперь все время побеждают на юге и в аграрных районах. Демократы избрали Барака Обаму президентом, а их борьба за равенство доходит до крайностей. Собственно,это и есть демократия.

Как мы делали этот прогноз

Ученые считают, что прогнозы – неблагодарное занятие. Украинский политолог Руслан Бортник критиковал работу Фридмана, которая упоминается в этом тексте. Правда, это было задолго до начала нынешней агрессии России.

Политолог Вадим Карасев утверждает, что политическое прогнозирование – это своего рода гадание. Он лично всегда отказывается делать долгосрочные прогнозы, поскольку не хочет выходить за рамки научного подхода.

Поскольку мы не ученые, то решили возразить. Тем более что политологи на Западе охотнее берутся за прогнозы. И даже разработали несколько методов их составления, вполне научных.

Один из самых интересных методов, вероятно, принадлежит Джорджу Фридману, американскому "геополитическому синоптику", как его называет Википедия.

Прогнозы американского политолога Джорджа Фридмана, опубликованные в 2009 году, тогда казались невероятными. Постепенно они начали сбываться. / Фото: wikimedia

В 2009 году Фридман написал книгу, в которой утверждал на тот момент невероятные вещи. А именно:

После 2010 года конфликт между США и исламскими фундаменталистами утихнет. Зато начнется вторая холодная война: Россия бросит региональный вызов Соединенным Штатам. Противостояние США с Китаем в 2010-е годы достигнет максимума. В ходе противостояния в Европе будет создан так называемый "Польский блок" – военный альянс стран Центральной и Восточной Европы для сопротивления действиям России. В 2020-е вторая холодная война закончится. Это произойдет потому, что экономическая напряженность и политическое давление на Россию приведут к ее полному краху, который будет напоминать распад СССР. Польша станет одной из самых влиятельных стран Европы. Также в 2020-е по внутренним причинам произойдет политический крах Китая – из-за нарастания неравенства в развитии различных регионов этой страны. Если конкретнее – передовых в экономическом отношении приморских территорий и отсталых, консервативных континентальных.

Сейчас, спустя 13 лет, этот прогноз Фридмана уже не кажется настолько невероятным. Более того, пункты 1 и 2 сбылись, 3-й, очевидно, сбывается. 4-й пункт представляется одним из вероятных сценариев развития событий из-за войны в Украине. О 5-м пока говорить рано, хотя есть отдаленные предвестники того, что все так и будет.

Метод Фридмана для нас даже важнее прогнозов. А метод этот основывается на двух утверждениях:

любой политик или политическая сила действует, реагируя на объективные процессы, происходящие в мире и его стране;

в силу естественного отбора претендентов на высшую власть в стране решения этой власти могут быть неверными, но никогда не бывают дурацкими. Это позволяет объяснить логику действий политических лидеров. Даже таких странных лидеров, как, например, Дональд Трамп.

Наш прогноз ближайшего будущего Украины основывается на методе Фридмана. Поглядим, сбудется ли он.