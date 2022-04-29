Украинские военные получили новый ЗРК С-300 от стран-союзников

Комплекс уже выполняет боевые задания

ЗРК С-300 может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты. / Фото: Flickr, Коллаж: Сегодня

Украинские военные получили зенитный ракетный комплекс С-300 от стран-партнеров, который усилил противовоздушную оборону в южном регионе.

Об этом сообщило в Facebook воздушное командование "Пивдень".

Реклама

В командовании заявили, что ЗРК С-300 эффективно выполняет свою работу против значительной части объектов российских оккупантов и может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции от 5 до 150 км.

"В то же время неважно, на каком расстоянии летит цель – 10 метров или 27 км. Указанный комплекс уже выполняет боевые задания. Есть начало – будет продолжение. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что союзники должны передать Украине наступательное оружие, откладывать этот вопрос не следует.

Читайте также: