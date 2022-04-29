Украинские военные получили новый ЗРК С-300 от стран-союзников

Украинские военные получили зенитный ракетный комплекс С-300 от стран-партнеров, который усилил противовоздушную оборону в южном регионе.
Об этом сообщило в Facebook воздушное командование "Пивдень".
В командовании заявили, что ЗРК С-300 эффективно выполняет свою работу против значительной части объектов российских оккупантов и может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции от 5 до 150 км.
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"В то же время неважно, на каком расстоянии летит цель – 10 метров или 27 км. Указанный комплекс уже выполняет боевые задания. Есть начало – будет продолжение. Слава Украине!" – говорится в сообщении.
Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что союзники должны передать Украине наступательное оружие, откладывать этот вопрос не следует.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."