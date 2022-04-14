В Херсонской области военные РФ оккупировали город Олешки – мэр (видео)

В Херсонской области город Олешки попал в оккупацию российских военных.
Об этом сообщил мэр Евгений Рыщук в Facebook.
"На городской администрации уже висит российское знамя, сейчас они полностью заходят в город, к сожалению", – сказал он.
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Он также предупредил, что, учитывая ситуацию, будет выходить на связь все реже.
"Сегодня у нас уже возник вопрос с патрулированием улиц… Местные патрули не будут сотрудничать с российскими. То есть россияне уже будут сами патрулировать улицы. Поэтому смотрите, чтобы выход на улицу в комендантский час не закончился расстрелом", – отметил чиновник.
Рыщук уточнил, что городские коммунальные службы пока будут работать, поскольку получают зарплату из украинского бюджета. По эвакуации, по его словам, "из Киева ответа пока нет".
"Город почти пуст. Многие люди уехали за это время. Пока я буду контролировать определенную ситуацию, мусор будет вывозиться, коммунальные предприятия будут работать… Бои к нам еще не подошли, ночь обещает быть тихой", – резюмировал городской голова.
Ситуация в Херсоне и области
- 12 марта в Херсоне прошло экстренное заседание областного совета. На нем было принято обращение о том, что "Херсонская область – это Украина", а никаких псевдореферендумов быть не может. Обращение принято единогласно. Российские захватчики планировали проведение референдума на территории Херсонской области о создании "Херсонской народной республики".
- В оккупированных российскими войсками городах жители провели митинги. В частности, жители Каховки и Херсона выступили за свободу от российской оккупации.
- В Херсонской области Вооруженные силы Украины освободили от захватчиков и взяли под контроль 11 населенных пунктов.
- В Херсоне похитили и пытают депутата районного совета Дмитрия Афанасьева.
- Кроме того, в Олешках оккупанты хотят назначить своего "мэра".