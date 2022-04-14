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В Херсонской области военные РФ оккупировали город Олешки – мэр (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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14 апреля, 21:54
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Украинские патрули больше не будут работать на улицах, и этим начнут заниматься оккупанты
Олешки в Херсонской области попали в оккупацию. Фото: коллаж "Сегодня"
Олешки в Херсонской области попали в оккупацию. Фото: коллаж "Сегодня"

В Херсонской области город Олешки попал в оккупацию российских военных.

Об этом сообщил мэр Евгений Рыщук в Facebook.

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"На городской администрации уже висит российское знамя, сейчас они полностью заходят в город, к сожалению", – сказал он.

Он также предупредил, что, учитывая ситуацию, будет выходить на связь все реже.

"Сегодня у нас уже возник вопрос с патрулированием улиц… Местные патрули не будут сотрудничать с российскими. То есть россияне уже будут сами патрулировать улицы. Поэтому смотрите, чтобы выход на улицу в комендантский час не закончился расстрелом", – отметил чиновник.

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Рыщук уточнил, что городские коммунальные службы пока будут работать, поскольку получают зарплату из украинского бюджета. По эвакуации, по его словам, "из Киева ответа пока нет".

"Город почти пуст. Многие люди уехали за это время. Пока я буду контролировать определенную ситуацию, мусор будет вывозиться, коммунальные предприятия будут работать… Бои к нам еще не подошли, ночь обещает быть тихой", – резюмировал городской голова.

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Ситуация в Херсоне и области

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Истории подвигов
Виктор Ивчук – полковник медицинской службы, начальник военного госпиталя города Мариуполь. В настоящее время он с отважной командой медиков непрерывно оперирует и продолжает спасать жизнь собратьев и гражданских жителей в бомбоубежищах города-мученика. За личное мужество и самопожертвование получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
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