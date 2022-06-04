В ООС рассказали, какой у них был прогноз по нападению России

Силы ООС не рассчитывали на полномасштабное наступление РФ

Бригадный генерал Дмитрий Красильников / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные были готовы к нападению России, но до последнего надеялись, что армия РФ начнет войну с временно оккупированной территории Донбасса.

Об этом рассказал бригадный генерал Дмитрий Красильников, командир ОТУ "Північ", сообщает Telegram-канал "Сегодня" со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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"Мы все же думали и, можно сказать, надеялись, что противник приступит к своим активным боевым действиям с оккупированной территории части Луганской и Донецкой областей. Опять же – маскируясь под подразделения незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" основной частью прикомандированных, добровольцев, наемников, и разбавляя регулярными своими войсками возможно при поддержке РСЗО дальнего действия и авиации", – рассказал Красильников.

Также он отметил, что военные надеялись, на то, что российская армия не зайдет не прибегнет к широкомасштабной агрессии по всем фронтам.

"Мы надеялись на лучшее, но готовились к самому худшему", – сказал он.

Красильников уверяет, что переход к активным боевым действиям не был для ОТУ "Північ" неожиданным. Военные были наготове, части и подразделения находились на боевых позициях, а артиллерия была в районах ожидания.

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