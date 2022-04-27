В РФ заканчиваются ракеты для обстрелов Украины – генерал Ягун

Атаки со стороны России полностью не прекратятся, но они не будут такими регулярными

Ягун об обстрелах Украины со стороны РФ / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Генерал-майор запаса СБУ, экс-замглавы СБУ в 2014-2015 годах, директор Агентства реформирования безопасности Виктор Ягун объяснил, почему угроза от ракет РФ будет снижаться. Ракеты заканчиваются, а у России нет возможности производить новые больше, чем двадцать в месяц.

Об этом Ягун рассказал в интервью с телеведущим Владимиром Полуевым на YouTube-канале "Украина 24".

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"Сейчас они начали использовать ракеты, базирующиеся на Каспийском море, это говорит о том, что этот запас, который был на Черном море использован, часть они подвозят, но не так много. Нельзя сразу завезти двадцать-сорок ракет, все же эшелон должен быть соответственно оборудован и они должны либо самолетами как-то опрокидывать или еще как-то" – сказал Ягун.

По мнению генерала, обстрелы полностью не прекратятся, но они не будут такими регулярными. В настоящее время Россия использует ракеты для уничтожения инфраструктуры. Ягун считает, что это приостановится до 9 мая, ведь к этой дате россиянам нужно показать победы.

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В то же время обстрелы из Каспийского моря могут свидетельствовать о боязни оккупантов за свою технику, особенно после потопления крейсера "Москва".

"То, что "Москвы" нет, да, это проблема, потому что "Москва" должна была не только стрелять, но и должна была теоретически защитить от воздушных ударов и она прикрывала полностью всю группировку, которая находилась на Черном море у наших берегов. Сейчас они такой возможности не имеют и все, что могут обеспечить – противовоздушную оборону своих самолетов, в том числе и от крылатых ракет, они могут их сконцентрировать или в Севастопольской бухте или вблизи берегов, где на почве развернуты противовоздушные системы, и они могут это сделать в Новороссийске, это две базы, которые прикрываются с суши, все", – сказал Ягун.

Время от времени, по словам генерала, россияне могут еще выходить кораблями и делать залпы или использовать подводные лодки. Но их не так много, поэтому их хранят.

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С другой стороны, существует угроза для самой России. Если страны вдруг начнутся какие-то действия, Российской Федерации нечем будет защищаться.

Здесь Ягун упоминает о Японии, ведь страна впервые объявила территории оккупированными с 2009 года.

"Япония в ближайшее время где-то летом будет проводить наибольшие военные учения совместно со Штатами на своем северном острове Хоккайдо, что в непосредственной близости около Сахалина и Курил. При чем учения будут направлены на изученные тактики, противодействия и все, что связано с морскими диверсантами, то есть морская пехота будет тренироваться. Это такой намек, что если будут какие-либо операции производиться, то в первую очередь морская пехота будет использоваться" , – сказал Ягун.

Эта ситуация должна быть очень неприятна для россиян. Они уже готовятся к сюрпризам на Курилах, считает генерал. Также не следует забывать и о Финляндии, которая имеет границу с Россией.

"Если все нормально пройдет, то где-то до конца лета будет заявка и до конца года будет Финляндия в НАТО, а это 1300 км, которых тоже надо прикрывать. Они ведь там очень переживали за границу с НАТО, они будут иметь эту границу. Теперь, кроме Эстонии, Латвии и Литвы и небольшой части Норвегии, они будут иметь 1300 км, которые нужно прикрывать. Это же граница НАТО будет. И я теперь посмотрю на риторику относительно сколько времени нужно будет, чтобы ракета долетела до Санкт-Петербурга, если расстояние от границы будет минимальным.​​​​​​" , – добавил Ягун.

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