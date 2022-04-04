В трех районах Киевской области продлили усиленный комендантский час

В Киевской области продлили комендантский час в тех районах, которые были под оккупацией российских войск.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram.
Действие усиленного комендантского часа в населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов продлили до 6:00 утра 7 апреля.
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На всей территории Киевской области комендантский час продлится с 21:00 4 апреля до 6:00 5 апреля.
Во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком.
В Киев пока возвращаться нельзя
Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан не спешить ехать в столицу. Он подчеркнул, что в пригородах столицы вероятность минирований остается слишком высокой.
"В городе большое количество блокпостов. До конца этой недели просьба отсрочить возвращение. Затем мы сможем четко сказать (можно ли безопасно вернуться, – ред.). Понимаю, что все устали, но в плане безопасности каждого – прислушайтесь к рекомендациям", – заметил Кличко.
Также, по его словам, не исключается, что еще могут быть ракетные обстрелы столицы Украины.
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