В Украине из-за российского вторжения уже погибли 215 детей

Эти цифры еще не окончательные, поскольку в Украине еще идет война

Больше всего детей пострадало в Донецкой и Киевской областях / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 215 детей, еще 391 ребенок получил ранения. Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram.

"По состоянию на 8 часов 25 апреля 2022 года, по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, не требующих подтверждения, с начала вторжения российской федерации в Украине погибли 215 детей и пострадал 391 ребенок", – говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало

в Донецкой (124)

Киевской (114)

Харьковской (93)

Черниговской (66)

Херсонской (44)

Николаевской (43)

Луганской (37)

Запорожской (27)

Сумской (17)

Житомирской (15)

областях и в Киеве (16)

Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что российские войска еще ведут активные боевые действия в украинских городах.

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