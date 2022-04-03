Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Война, день 39-й. Россия продолжает отводить войска и вывозить в Беларусь награбленное имущество

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 апреля, 21:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Враг имеет низкое морально-психологическое состояние
Оккупанты перегруппировываются и усиливают войска.
Оккупанты перегруппировываются и усиливают войска. / Фото: Коллаж: Сегодня

Заканчиваются 39-е сутки войны Российской Федерации против Украины. Противник продолжает отвод своих войск на отдельных направлениях, а его морально-психологическое состояние остается на крайне низком уровне. "Сегодня" выбрал самое важное из отчетов Генштаба ВСУ по ситуации по всем направлениям за этот день.

Сумы

Российские оккупанты начали отводить свои подразделения из района города Сумы. В Генштабе сообщили, что, вероятно, противник, не достигнув цели операции на отдельных направлениях, решил отказаться от наступления на Северском и частично Слобожанском направлениях.

Реклама

Оккупанты несут потери. Фото – Генштаб ВСУ.
Оккупанты несут потери. Фото – Генштаб ВСУ.

Мариуполь

Враг обстрелами почти полностью разрушили Мариуполь. 90% инфраструктуры города не подлежит восстановлению.

По словам руководителя Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, из Мариуполя по меньшей мере 30 тысяч человек вывезены насильно на неподконтрольную территорию и на территорию РФ:

Реклама

"Это очень большая цифра для нас, но очень низкая для них. Потому что у них есть возможности вывозить вообще без проблем. Но они столкнулись с тем, чего не ожидали: люди не хотят ехать. Люди задают прямые вопросы."Вы 8 лет обстреливали Донецк, Макеевку, все большие города" (говорят людям. – Ред.). А люди им: "Кто обстреливал? Мы знаем и понимаем, что происходит там, у нас родственники там, этого не было. Мы жили в цветущем городе, он развивался, а сейчас вы его разбили и зачем вы нас туда вывозите? Дайте нам возможность выйти на подконтрольную украинским властям территорию".

Северское направление

Противник завершает вывод подразделений на территорию Беларуси. Как отмечается, какой-либо контроль, в том числе и радиационный, пограничниками Беларуси не осуществляется.

Кроме этого, оккупанты продолжают вывозить из Украины в Беларусь награбленные транспортные средства и другое имущество.

Слобожанское направление

В течение дня существенных изменений в обстановке не было.

Реклама

Донецкое направление

Оккупанты перегруппировываются и усиливают имеющиеся войска. В частности, подтверждены переброски отдельных подразделений из состава 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады (г. Черняховск Калининградской области) на территорию Донецкой и Луганской областей.

Харьков

Противник продолжает нести потери в живой силе и военной технике. В районе города Харькова, благодаря удачным действиям подразделений ВСУ, понесла значительные потери мотострелковая рота из состава 59-го танкового полка. Установлено, что потери подразделения составили около 80% личного состава.

Фото сбитого российского самолета в Харьковской области. Фото – Генштаб ВСУ.
Фото сбитого российского самолета в Харьковской области. Фото – Генштаб ВСУ.

Потери оккупантов

Как сообщил Генштаб, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 18 000;
  • танков – 644;
  • боевых бронированных машин – 1830;
  • артиллерийских систем – 325;
  • РСЗО – 105;
  • средств ПВО – 54;
  • самолетов – 143;
  • вертолетов – 134;
  • автомобильной техники – 1249;
  • кораблей/катеров – 7;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 89;
  • специальной техники – 24;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 3 апреля
1
Личный состав 18000
Личный состав
2
Самолеты 143
Самолеты
3
Вертолеты 134
Вертолеты
4
Танки 644
Танки
5
ББМ 1830
ББМ
6
Артиллерия 325
Артиллерия
7
Средства ПВО 54
Средства ПВО
8
РСЗО 105
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 89
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1249
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Игорь Карчевский – преподаватель Острожской академии, полковник запаса. В первые дни войны ушел на фронт. Кандидат психологических наук, преподаватель, которого очень уважали и ценили тысячи студентов, погиб во время боя под Киевом, проявив невероятное мужество в борьбе за родную страну.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Лев Улесов – самый известный парень-модель из Украины, а теперь – боевой медик-доброволец. Еще недавно 21-летний юноша ходил по подиуму на показах Prada, Dolce&Gabbana, Lacoste. А сейчас - на фронте, потому что имеет медицинскую подготовку и стремится защищать Украину. "Я здесь, чтобы спасать людей, оказывать первую помощь и вывозить за пределы передовой".
Слава Україні!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
27,04
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
25,37
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

46542.03

Binance Coin (BNB)

448.13

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

126.79

Theta (THETA)

4

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

32.48

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Манчестер Сити

5 апр

22:00

Атлетико

1.40

4.80

8.90

Бенфика

5 апр

22:00

Ливерпуль

8.90

5.20

1.37

Челси

6 апр

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вильярреал

6 апр

22:00

Бавария

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять