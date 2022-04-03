ВСУ ликвидировали 18 тысяч оккупантов и уничтожили 143 самолета РФ – Генштаб

Российские оккупанты с начала войны в Украине потеряли убитыми около 18 тысяч человек, а также тысячи единиц техники.
Как сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили:
личного состава – около 18 000;
танков – 644;
боевых бронированных машин – 1830;
артиллерийских систем – 325;
РСЗО – 105;
средства ПВО – 54;
самолетов – 143;
вертолетов – 134;
автомобильной техники – 1249;
корабли/катера – 7;
цистерн с ГСМ – 76;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 89;
Специальная техника – 24;
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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Военные РФ массово отказываются воевать в Украине
По данным Генштаба ВСУ, в российской армии все чаще фиксируют отказы воевать в Украине.
"Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнения. Личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4-й военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округ, отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины. Спланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации", – говорится в сообщении.