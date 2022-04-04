ВСУ уничтожили 5 воздушных целей оккупантов и поразили самолет Ил-22

Истории подвигов

Лев Улесов – самый известный парень-модель из Украины, а теперь – боевой медик-доброволец. Еще недавно 21-летний юноша ходил по подиуму на показах Prada, Dolce&Gabbana, Lacoste. А сейчас - на фронте, потому что имеет медицинскую подготовку и стремится защищать Украину. "Я здесь, чтобы спасать людей, оказывать первую помощь и вывозить за пределы передовой".

Слава Україні!