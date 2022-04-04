Враг временно отказался от захвата Киева — Генштаб

В Украине прошли 39 сутки войны, которую развязала Россия. РФ продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашей страны. Враг временно отказался от выполнения задания по блокированию и захвату Киева.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины, пытаясь посеять панику среди населения и нарушить логистику Сил обороны.
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На Волынском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию границы.
На Полесском направлении противник завершает перегруппировку и подготовку к передислокации отдельных подразделений с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию. По имеющейся информации, отдельные подразделения оккупантов из состава Воздушно-десантных войск перебрасываются военно-транспортными самолетами в город Белгород. С целью замедления продвижения подразделений Вооруженных сил Украины оккупанты совершили массовые хаотичные минировании не только ранее занятых позиций и участков местности, но и путей выдвижения.
На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков, наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и пытается осуществить перегруппировку войск.
На Изюмском направлении оккупанты пытались возобновить наступление, успеха не имели.
На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты продолжили сосредотачивать основные усилия на захвате населенных пунктов Рубежное, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, подготовке к наступлению, которое, возможно, будет начато в ближайшие сутки в направлении на Северодонецк и Великая Новоселка.
При поддержке авиации и артиллерии противник продолжает штурм Мариуполя.
На Южнобугском направлении враг в течение суток сосредоточивал усилия на удержании занятых позиций в районе н. п. Александровка. Пытается вести боевые действия с целью выхода на административную границу Херсонской области.
ВСУ освободили три населенных пункта Черниговской области
Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов три населенных пункта Черниговской области — Колычевку, Ягодное и Ивановку.
В настоящее время территория зачищается и контролируется военными ВСУ, а мирному населению завозят гуманитарную помощь.
"Эти населенные пункты Черниговской области еще долго будут помнить ужасы войны. Куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома "украшает" трассу от Чернигова в сторону Козельца. Сами же путинские убийцы либо легли замертво на украинскую землю, либо жалко убежали", — говорится в сообщении оперативного командования "Север".