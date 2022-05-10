Победа Украины – это освобождение всех оккупированных территорий: главные заявления властей за 10 мая

Украина изменила свое видение победы в войне с Россией

Украина вытеснит оккупантов со всех захваченных территорий. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине – 76-й день полномасштабной войны с Россией. Украина передала вторую часть ответов на опросник для вступления в ЕС, армия РФ пытается захватить Донбасс и прорубить коридор в Крым, а тем временем ВСУ готовятся отбить атаку захватчиков и освободить все оккупированные территории.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 10 мая.

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Президент Украины подвел итоги 75-х суток войны против России

В ночь на 10 мая президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что Украина сделала еще один очень важный шаг на пути в Европейский Союз – передала вторую часть ответов на опросник, который должна заполнить каждая страна, стремящаяся быть частью ЕС.

"Сегодня мы сделали еще один шаг – очень важный и не просто формальный – на нашем пути в Европейский Союз. Украина передала вторую часть ответов на специальный опросник, который должен заполнить каждая страна, стремящаяся быть частью ЕС. Обычно на это идут месяцы и месяцы . Но мы сделали все за считанные недели", – сказал он.

Также президент заявил, что провел переговоры о европейской интеграции Украины и с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, и с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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"Рассчитываем в июне получить положительный ответ о приобретении нашей страной статуса кандидата в члены ЕС. Поблагодарил президента Еврокомиссии и за работу по созданию Трастового фонда для восстановления Украины после войны", – сказал он.

По словам Зеленского, Шарль Мишель посетил сегодня Одессу, увидев своими глазами, что "означает заблокированное море". Президент отметил, что впервые за десятки лет в Одессе нет обычного движения торгового флота, а также обычной портовой работы.

"Без нашего аграрного экспорта десятки стран в разных регионах мира уже сейчас оказались на грани дефицита продовольствия. Это прямое следствие российской агрессии, которое можно преодолеть только сообща – всем европейцам через действенное принуждение России к тому, чтобы она остановила войну", – сказал президент.

Владимир Зеленский также рассказал и о встрече в Киеве с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Политики обсудили совместные действия для обеспечения мира в Украине и Европе.

Украина меняет свое видение победы в войне с Россией

Победой Украины в войне с Россией может стать не только отвод российских войск на позиции до 24 февраля 2022 года, но и освобождение всех оккупированных территорий. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times.

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"В первые месяцы войны победа для нас выглядела как отвод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и оплата нанесенного ущерба. Теперь, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для дальнейшей динамики войны, то победой для нас будет освобождение других территорий", – сказал Кулеба.

Министр уверен: если Киев получит от западных стран еще большую военную поддержку, то сможет вытеснить захватчиков из Херсона и даже разгромить Черноморский флот РФ. В то же время, по его словам, цена победы может быть слишком кровопролитной, поэтому придется вести переговоры об урегулировании. Для этого Украине необходимо иметь "сильные карты".

Дмитрий Кулеба: "Украине необходимо иметь "сильные карты" / Фото: Facebook

Союзники приняли важное решение для Украины

США временно отменили дополнительные пошлины на украинскую сталь. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Как сообщили в Министерстве торговли США, повышенные тарифы для импорта украинской стали отменены на год. Это решение принято с целью поддержать металлургическую отрасль Украины, составляющую значительную часть национальной экономики", – написал Ермак, подчеркнув, что это важное решение наших союзников.

Для мира Россия – непрогнозируемая страна

Нефть и газ – единственное, что Москва экспортирует в мир, кроме войны. Как только Европа перейдет на другого поставщика, она уже не вернется назад, независимо от того, завершится ли война. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

Подоляк подчеркнул, что для мира Россия – непрогнозируемая страна, с которой нельзя иметь долгосрочные проекты.

"Еще три месяца назад у Кремля был "Северный поток – 2". Через 10 лет единственной возможностью для российской нефти возвратиться на европейский рынок будет, если ее продаст Татарстанская народная республика. Все же точно еще идет по плану? Ибо какой-то "сложный прикол", – написал советник главы Офиса Зеленского.

Оккупанты пытаются захватить Донбасс и организовать коридор в Крым

Российские оккупанты проводят наступление на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора в аннексированный Крым. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 10 мая.

Отмечается, что основные усилия авиационной группировки противник сосредотачивает на поддержке действий подразделений в восточной операционной зоне: на Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода "Азовсталь".

Продолжается применение артиллерии практически вдоль всей линии соприкосновения. Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины.

Не исключается возможность проведения диверсий на объектах химической промышленности Украины с последующим обвинением в этом подразделений Вооруженных сил Украины.

Также противник продолжает подготовку к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк.

"Продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкого района Луганской области, а также Каменка Ясиноватского района Донецкой области. В Мариуполе враг артиллерией и ударами авиации продолжает уничтожать инфраструктуру завода "Азовсталь". Продолжаются боевые действия", – говорится в сообщении.

За предыдущие сутки на территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины успешно отбиты пятнадцать атак врага, уничтожены один зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля врага.

Потери российских оккупантов составляют 26 000 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 26 000 солдат и 1170 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.05 ориентировочно составили:

личного состава около 26 000 (+350) человек ликвидировано,

танков ‒ 1170 (+25) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2808 (+44) ед,

артиллерийских систем – 519 (+6) ед,

РСЗО – 185 (+0) ед,

средств ПВО – 87 (+0) ед,

самолетов – 199 (+0) ед,

вертолетов – 158 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),

крылатых ракет – 94 (+0),

кораблей/катеров – 12 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 1980 (+10) ед,

специальной техники – 41 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Авдеевском направлении.

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