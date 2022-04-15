Зеленский: Мы выдержали уже 50 дней российского вторжения

Президент обратился к народу в видеообращении

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Украина уже выдержала 50 дней российского вторжения, хотя оккупанты отводили нам максимум 5.

Об этом заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

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"Вот так они знают нас, вот так они дружат с реальностью. Россия начала войну против Украины не 24 февраля. Российские войска пришли к нам еще в 2014 году – они захватили наш Крым, превратили его в одну большую военную базу", – сказал президент .

По словам президента, оккупанты сделали Черное и Азовское моря одними из самых опасных морей на планете:

"Они начали страшную, безгранично циничную войну на нашем Донбассе. Они убивали наших людей на протяжении 8 лет. 14 тысяч погибших за это время. Чем ответил за это мир? Чем ответил на это мир? Вопрос так и остался риторическим, но именно поэтому они решили, что могут позволить себе еще в полномасштабную войну".

Также Владимир Зеленский заявил, что некоторые до сих пор спорят, какой жестокости должны быть санкции против России, и что именно Донбасс РФ хочет уничтожить в первую очередь:

"Но что тут обсуждать, когда российские войска уже повторяют на нашей земле то, что Европа видела разве что во время Второй мировой войны? За 50 дней полномасштабного вторжения РФ они показали, что именно Донбасс для России – это главная мишень. Именно Донбасс Россия хочет уничтожить в первую очередь. Именно Луганскую и Донецкую области российские войска разрушают так, будто хотят, чтобы от них остались только камни. И чтобы там не осталось людей вообще. Они принудительно забирают жители этих областей в свою армию, бросают их в самые страшные бои – буквально в лоб нашей обороне. Они разрушают города и села Донбасса".

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