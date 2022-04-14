Зеленский: Призвал Эстонию присоединиться к проекту восстановления Украины после войны

Также глава государства рассказал о сотрудничестве с Эстонией в области цифровизации

Зеленский обратился к парламенту и народу Эстонии и призвал присоединиться к проекту восстановления Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Эстонию присоединиться к проекту восстановления нашей страны после того, как закончится начатая Россией война.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении.

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"Обратился к парламенту и народу Эстонии. Поблагодарил за помощь, оказанную Украине, в том числе и оружие. Также призвал Эстонию присоединиться к проекту восстановления Украины после войны", — сообщил Зеленский.

Кроме того, президент рассказал о сотрудничестве с Эстонией в области цифровизации. Он подчеркнул, что после войны это может стать еще более масштабным проектом для восстановления государственных и бизнес цифровых систем, киберзащиты и восстановления соответствующих образовательных учреждений.

Зеленский заявил, что Германия не обращалась к нему по поводу визита Штайнмайера

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что команда президент Германии Франка-Вальтера Штайнмайера не обращалась в Офис президента Украины по поводу визита в нашу страну. Никаких официальных запросов не поступало.

"Я и наш Офис официально не получали обращения президента Германии и Офиса президента Германии по поводу визита в Украину", — сообщил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны РФ против нашей страны, когда ежедневно погибает мирное население, Украина вправе позволить себе "быть в кругу лидеров тех стран, которые реально ее поддерживают".

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