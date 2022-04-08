Зеленский: нужно ввести полное энергетическое эмбарго против России

Президент Украины продолжает требовать от мирового сообщества усиления санкций

Мы получили опросник по вступлению в ЕС, но нам еще нужны действенные санкции против России / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

На встрече с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, которая прошла 8 апреля в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский потребовал усиления санкций против России.

Об этом украинский лидер заявил во время своего традиционного вечернего обращения к нации и всему миру.

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Требование

"Говорили с представителями Евросоюза про дальнейшие шаги, чтобы остановить и принудить Россию к миру. Указал, что имеющихся санкций недостаточно, необходимо еще усилить давление на Россию. Необходимо ввести полное энергетическое эмбарго на нефть, на газ. Именно энергетический экспорт обеспечивает львиную часть прибыли России и позволяет руководителям России верить в свою безнаказанность. Позволяет надеяться, что мир проигнорирует военные преступления российской армии. Мы этого не допустим, не допустят все в мире, кто имеет смелость, как украинцы противостоять тирании", – сказал Зеленский.

Лидер Украины также заметил, что необходимо полностью отключить российские банки от глобальной финансовой системы. Не отдельные, а все – всю банковскую систему РФ.

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