Зеленский посетил Бучу, оккупанты потеряли 300 человек. Что произошло в Украине 4 апреля

Российская армия теряет большое количество живой силы и техники

ВСУ с 24 февраля уничтожили 647 российских танков. / Фото: Коллаж: Сегодня

Заканчиваются 40-е сутки войны Российской Федерации против Украины. Оккупанты продолжают нести потери и проводят перегруппировку. Портал "Сегодня" выбрал самое важное, что произошло за сегодняшний день в Украине.

Приезд Зеленского в Бучу

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 4 апреля, приехал в освобожденную от российских оккупантов Бучу Киевской области, где были обнаружены следы чудовищных военных преступлений. Среди прочего он осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой и пообщался с местными жителями.

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Президент Украины посетил освобожденную Бучу.

При этом президент США Джо Байден после зверских убийств в Буче заявил, что Америка продолжит санкционное давление на Россию, и назвал президента Владимира Путина "военным преступником" и "варваром".

Что происходило на фронте

По информации Генштаба ВСУ, на Волынском направлении обстановка не изменилась, подразделения вооруженных сил Республики Беларусь силами до четырех батальонных тактических групп продолжают выполнять задачи по прикрытию границы.

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На Полесском направлении оставалась высокая вероятность ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры враждебными самолетами, которые вылетают с белорусских аэродромов. По имеющейся информации, отдельные подразделения 35-й общевойсковой армии (Белогорск) и 36-й общевойсковой армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа размещены в районах населенных пунктов Речица и Ямполь (Гомельская область Республики Беларусь).

На Северском направлении противник завершил отвод подразделений из состава Центрального военного округа на территорию Курской области и приступил к их дальнейшему перемещению.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, совершает артиллерийские обстрелы города, перегруппировывает войска. Усиливает противовоздушное прикрытие важных объектов в районе Белгорода и районов сосредоточения войск на Харьковском направлении.

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Остается высокая вероятность нанесения авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам Харькова, продолжается подготовка к наступлению в направлении Славянска.

Оккупанты несут потери. Фото – Генштаб ВСУ.

На Донецком и Таврийском направлениях основные усилия противника сосредотачиваются в районах населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к наступлению на Северодонецк, а также получении полного контроля над городом Мариуполь. По нему враг сегодня нанес 8 авиационных ударов, продолжаются уличные бои. Украинские защитники и защитницы удерживают оборону города.

На Южнобужском направлении наши войска оттесняют оккупантов на Херсонщине. Противник провел воздушную разведку в районе Николаева с применением БПЛА.

В Черноморской и Азовской операционных зонах деятельность корабельной группировки противника в акватории Черного моря снижена в связи со сложными погодными условиями (шторм до 4 баллов). Остальные вражеские корабельные составы выполняют задания в определенных районах.

Потери оккупантов

Генштаб ВСУ отметил, что за последние сутки количество убитых российских оккупантов выросло на 300 человек. Общие боевые потери противника с начала войны по состоянию на 4 апреля составили:

личного состава – около 18 300 человек (+300);

танков ‒ 647 (+3);

боевых бронированных машин ‒ 1844 (+14);

артиллерийских систем – 330 (+5);

РСЗО – 107 (+2);

средств ПВО – 54 (без изменений);

самолетов – 147 (+4);

вертолетов – 134 (без изменений);

автомобильной техники – 1273 (+24);

кораблей/катеров – 7 (без изменений);

цистерн с ГСМ – 76 (без изменений);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 (+3);

специальная техника – 25 (+1).

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (без изменений).

Кроме этого, ВСУ с 24 февраля уничтожили 647 российских танков. Это в несколько раз больше, чем сейчас на вооружении армий Италии, Британии, Испании или Казахстана.

Также российская сторона потеряла 147 самолетов. Это больше, чем находится в строю армий Казахстана, Польши, Беларуси или Британии.

Разбитая техника врага. Фото – Генштаб ВСУ.

Ситуация вечером, на 18.00

По информации Генштаба, на Северском направлении обстановка не изменилась. Продолжается ликвидация последствий преступлений российских оккупационных войск.

В Слобожанщине, в городе Изюме, противник проводит фильтрационные мероприятия и принудительный вывоз местных жителей на территорию Российской Федерации.

При этом на временно занятых оккупантами территориях Херсонской области продолжаются боевые действия. Вокруг Новой Каховки противник ужесточил пропускной режим на блокпостах. Участились случаи незаконного изъятия транспортных средств у населения.

Как отмечается, имеющиеся потери офицерского состава российское военное руководство пробует пополнить за счет офицеров высших военных учебных заведений. По имеющейся информации, в военной академии связи в Санкт-Петербурге срочно готовят офицеров к замещению должностей в боевых воинских частях.

Разбитая российская техника в Харьковской области. Фото – Генштаб ВСУ.

Зверства российских оккупантов под Киевом

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