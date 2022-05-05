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Зеленский об убийстве журналиста Махова: Россия ответит за эту смерть

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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5 мая, 01:29
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С первого дня полномасштабной войны военный корреспондент был на фронте
Зеленский прокомментировал смерть Махова/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский прокомментировал смерть Махова/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть украинского журналиста Александра Махова. Он заявил, что РФ понесет за это ответственность.

Об этом глава государства сказал во время обращения к украинцам.

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"Сегодня начну с истории об одном человеке. Об Александре Махове — известном журналисте. Уверен, вы видели его репортажи на телеканалах "Украина" и "Дом". Возможно, видели его комментарии, его сообщения. Он всегда был таким — с собственной позицией. Патриотической и искренней. И всегда без тщеславия. И всегда был среди самых смелых, среди первых. Всегда работал в самых горячих точках. Старался привезти настоящий материал. Сильный материал. В 17-м году он первым из украинских журналистов был на нашей станции в Антарктиде. Когда пришел ковид, он не боялся. Две недели жил в Санжарах, куда привезли украинцев из Китая", — сказал президент.

Он отметил, что Махов с начала войны РФ против Украины был на фронте.

"С первого дня полномасштабной войны он был на фронте. Доброволец. Ветеран АТО. Боец 95-й десантно-штурмовой бригады. Сам родом из Луганской области. Он по-особенному чувствовал, что значит эта война. Сегодня он погиб на Харьковщине, в боях под Изюмом. Ему было 36 лет. Мои искренние соболезнования близким, друзьям. Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это было мечтой Александра. И мы ее реализуем. Вечная память ему и всем нашим героям, которые отдали жизнь за Украину!", — добавил Зеленский.

Зеленский просит ООН об эвакуации раненых из "Азовстали"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Он попросил помочь в вывозе из "Азовстали" всех раненых.

Зеленский поблагодарил генерального секретаря за его усилия по эвакуации украинских граждан из "Азовстали". Кроме того, он проинформировал Гутерриша об успешном проведении первого этапа, во время которого из "Азовстали" удалось вывезти 121 человека, и выразил надежду на успешное продолжение продолжающейся эвакуационной операции.

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Глава государства поблагодарил ООН и Международный комитет Красного Креста, которые продемонстрировали возможность достижения прогресса в самых сложных гуманитарных кризисах.

"О роли ООН и МККК в этом узнал весь мир. Это продемонстрировало, что международные организации могут быть действенными", — отметил Зеленский.

Президент обратился к Генсеку ООН с просьбой оказать содействие в вывозе из "Азовстали" всех раненых.

"Под угрозой – жизнь остающихся там людей. Для нас важен каждый и каждая. Просим вашего содействия в их спасении", – сказал глава государства.

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Герої не вмирають!

Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

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